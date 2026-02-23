'Patito feo' vuelve a Madrid con concierto de Laura Esquivel y Brenda Asnicar

Tras 19 años del fenómeno mundial de Patito Feo, Laura Esquivel y Brenda Asnicar anuncian su esperado regreso a los escenarios con la gira global Amigas del Corazón World Tour. La gran noticia para los fans españoles es que la gira llegará a Madrid el 19 de junio de 2026, con un concierto en el Movistar Arena.

En sus redes sociales, las protagonistas de la telenovela argentina compartieron un vídeo promocional y afirmaron: "Pasaron los años pero este momento lo soñamos siempre. Hoy volvemos a encontrarnos arriba de un escenario, y esta vez queremos que estén ahí con nosotras", destacando la conexión con sus seguidores que crecieron con la serie.

El tour mundial comenzará el 24 de abril en Uruguay y seguirá por América Latina con fechas en Chile (3 de mayo), Perú (12 de mayo), Ecuador (31 de julio) y México (2 de agosto). Por Europa, además de Madrid, están previstas visitas a Italia y Grecia, aunque las fechas exactas aún no han sido confirmadas.

Amigas del Corazón World Tour revive las canciones más icónicas de Patito Feo, reinterpretadas con nuevos arreglos y una producción de primer nivel. El show está diseñado para los fans que crecieron con la serie y ahora la disfrutan desde la adultez, celebrando tanto la nostalgia como los recuerdos que marcaron su adolescencia.

Entradas para Madrid

Las entradas para el concierto en Madrid estarán disponibles a partir del jueves 26 de febrero a las 10:00 horas en MovistarArena.es.