Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ortega SmithHuijsen racismoPiso más caroMadrilucíaMercado de San MiguelEl límite de lo realPlaza Mayor de SalamancaFarruquitoLínea 6 Metro
instagramlinkedin

NOSTALGIA MUSICAL

'Patito feo' vuelve a Madrid con concierto de Laura Esquivel y Brenda Asnicar

La gira mundial ‘Amigas del Corazón’ traerá los éxitos de la serie a los fans madrileños el 19 de junio de 2026

'Amigas para siempre' World Tour

'Amigas para siempre' World Tour / MOVISTAR ARENA

Paula Correa

Tras 19 años del fenómeno mundial de Patito Feo, Laura Esquivel y Brenda Asnicar anuncian su esperado regreso a los escenarios con la gira global Amigas del Corazón World Tour. La gran noticia para los fans españoles es que la gira llegará a Madrid el 19 de junio de 2026, con un concierto en el Movistar Arena.

En sus redes sociales, las protagonistas de la telenovela argentina compartieron un vídeo promocional y afirmaron: "Pasaron los años pero este momento lo soñamos siempre. Hoy volvemos a encontrarnos arriba de un escenario, y esta vez queremos que estén ahí con nosotras", destacando la conexión con sus seguidores que crecieron con la serie.

El tour mundial comenzará el 24 de abril en Uruguay y seguirá por América Latina con fechas en Chile (3 de mayo), Perú (12 de mayo), Ecuador (31 de julio) y México (2 de agosto). Por Europa, además de Madrid, están previstas visitas a Italia y Grecia, aunque las fechas exactas aún no han sido confirmadas.

Amigas del Corazón World Tour revive las canciones más icónicas de Patito Feo, reinterpretadas con nuevos arreglos y una producción de primer nivel. El show está diseñado para los fans que crecieron con la serie y ahora la disfrutan desde la adultez, celebrando tanto la nostalgia como los recuerdos que marcaron su adolescencia.

Noticias relacionadas

Entradas para Madrid

Las entradas para el concierto en Madrid estarán disponibles a partir del jueves 26 de febrero a las 10:00 horas en MovistarArena.es.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cortada casi 4 horas la Línea 6 de Metro entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica tras caer parte del techo en la catenaria
  2. Metro de Madrid pide civismo a los viajeros por una costumbre muy extendida: 'Viajarás con seguridad
  3. La artista que vive a la vista de todos: sola y encerrada en un escaparate del barrio de las Letras en Madrid
  4. El mejor colegio del mundo llega a este barrio de Madrid en 2027: ya tiene sedes en ciudades como Abu Dabi, Bangkok o Singapur
  5. El Viso se rebela contra el 'Pentágono' que prepara Defensa en Madrid: 'Menoscaba las condiciones de vida de los vecinos
  6. La Diputación de Toledo reparte de forma gratuita más de 25.000 árboles y arbustos en toda la provincia
  7. Un estudio de la Universidad de Alcalá demuestra que hace 26.000 años ya existían las redes sociales
  8. Toledo pone en marcha la Ordenanza de Zanja Única para coordinar obras y reducir molestias en la vía pública

Temperaturas máximas de 20 grados en estas zonas de Madrid: este es el pronóstico de la Aemet para este martes

Temperaturas máximas de 20 grados en estas zonas de Madrid: este es el pronóstico de la Aemet para este martes

De Brujas y "enamorado del Atleti" a miles de kilómetros: así cambió la vida de Quinten el "amor" de su niñera por Fernando Torres

De Brujas y "enamorado del Atleti" a miles de kilómetros: así cambió la vida de Quinten el "amor" de su niñera por Fernando Torres

'Patito feo' vuelve a Madrid con concierto de Laura Esquivel y Brenda Asnicar

'Patito feo' vuelve a Madrid con concierto de Laura Esquivel y Brenda Asnicar

Abascal resta importancia a la expulsión de Ortega Smith: "La portavocía de un grupo municipal en un ayuntamiento es la última de mis preocupaciones"

Abascal resta importancia a la expulsión de Ortega Smith: "La portavocía de un grupo municipal en un ayuntamiento es la última de mis preocupaciones"

Empresarios de ocio y hostelería piden "abandonar" las zonas de protección acústica en el centro de Madrid

Empresarios de ocio y hostelería piden "abandonar" las zonas de protección acústica en el centro de Madrid