La odisea de Mamba: así fue el angustioso rescate de la teckel atrapada en una madriguera en Valdemoro

Efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid lograron rescatar este lunes a una perra de raza teckel que había quedado atrapada en una madriguera desde la tarde del domingo en una zona de campo de Valdemoro.

La perra, llamada Mamba, se encontraba dentro de la madriguera desde aproximadamente las 17:00 horas del domingo, tras perseguir a un conejo, según informaron fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El rescate, que comenzó a las 10:00 horas de este lunes, se prolongó por casi seis horas debido a la complejidad de la excavación. Inicialmente, los bomberos utilizaron herramientas manuales, pasando posteriormente a herramientas mecánicas. A partir de las 14:00 horas, se recurrió a una retroexcavadora para acceder a la perra debido a la profundidad de la madriguera.

Noticias relacionadas

El jefe de la dotación, José Ángel Yagües, explicó en un vídeo publicado por los bomberos en redes sociales que las labores fueron "complicadas, pero exitosas"”. Tras el rescate, Mamba se encuentra en perfecto estado de salud.