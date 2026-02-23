El nuevo 'búho' de la EMT Madrid al aeropuerto: la N-32 conecta desde hoy Avenida de América con Barajas

Los 'búhos', los autobuses nocturnos de EMT Madrid, suman desde este lunes una nueva línea, la N-32, que conectará el intercambiador de Avenida de América con el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y que servirá como alternativa de transporte para los empleados que realizan turnos nocturnos en las instalaciones aeroportuarias, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La N-32 entrará en funcionamiento en la noche de este lunes y tendrá el mismo sistema tarifario del resto de las líneas municipales de EMT Madrid. Operará todos los días de la semana con una frecuencia de 35 minutos de domingo a jueves y de 17-18 minutos los viernes y los sábados. La primera salida desde avenida de América está prevista a las 00:15 horas y la última a las 5:30 horas. En sentido contrario, la primera salida desde Aeropuerto T-4 está programada a las 00:10 horas y la última se producirá a las 5:25 horas.

Desde su cabecera en la parada de nueva creación nº 5857 (Avenida de América, 12), la nocturna N32 tomará la A-2 para hacer parada intermedia en Canillejas hasta alcanzar las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto, con paradas en cada terminal, y después proseguir por la Avenida de Logroño, donde efectuará otras tres paradas más antes de continuar circulando hasta su cabecera en la T4. En sentido aeropuerto son un total de siete paradas intermedias mientras que en sentido contrario son ocho. La dotación de autobuses para esta línea será de dos vehículos estándar de GNC en días laborables y cuatro para los viernes y sábados.

Paradas del nuevo 'búho' N-32 de Madrid, que conecta Avenida de América con el aeropuerto de Barajas. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Más de una treintena de 'búhos'

EMT Madrid gestiona actualmente un total de 31 líneas nocturnas que enlazan el centro de la ciudad con diferentes barrios de la capital. De la N1 a la N24 conectan la periferia con la plaza neurálgica de Cibeles, mientras que las líneas N25 y N26 parten de su cabecera en Alonso Martínez.

La N27 es la denominación que tiene la línea Exprés Aeropuerto en su franja horaria nocturna. Entre las líneas de reciente creación están la N28 y N31, que conectan Moncloa con Aravaca y El Pardo, respectivamente.

Con la reestructuración de la red se sumaron las líneas NC1 y NC2 con su recorrido circular, ofreciendo conexión con los principales intercambiadores de la ciudad. Estas dos circulares han ido ganando usuarios estos últimos años: la NC1 pasó de un total de 162.367 viajeros en 2024 a 224.870 en 2025 mientras que la NC2 pasó de 168.304 en 2024 a 228.785 un año después.

Más de 16,5 millones de viajeros

Desde esta última remodelación y potenciación de la red de líneas nocturnas en noviembre de 2023 y hasta principios de este mes de febrero se han computado un total de 16.508.663 viajeros a bordo.

Por meses, junio de 2025 registró el mayor promedio diario de demanda con 24.916 viajeros, lo que se tradujo en un balance mensual de 747.492. Hasta hoy, el mejor día desde que la red se reestructuró ha sido el viernes 31 de octubre de 2025, con 74.055 usuarios contabilizados. Estos cambios han traído consigo una mayor afluencia de viajeros: casi un 30% más que antes de esa fecha.

Actualmente, los 'búhos' madrileños están transportando un promedio de 20.012 usuarios diarios frente a los 15.954 computados antes de noviembre de 2023. El incremento de viajeros se ha observado en todas las líneas nocturnas pero es especialmente notorio en las N28, (Moncloa-Aravaca) con un 44,26% más de usuarios; la N15 (Cibeles-La Peseta), con un 40,39% más; la N17 (Cibeles - Carabanchel Alto), con un 38,34% más, y la N2 (Cibeles-Valdebebas), con un incremento del 33,50%.

Nacida en los 70's

Remontándonos a los inicios, la implantación del servicio nocturno en Madrid ("Circuito Nocturno" en sus orígenes) data de 1974. La red estaba compuesta entonces por un total de 11 líneas con recorridos desde puntos importantes de Madrid (Callao, Sol y Cibeles) hasta zonas periféricas que habían crecido considerablemente como Canillejas, Hortaleza, Vallecas pueblo, San Cristóbal de los Ángeles o Fuencarral, entre otras. Los primeros buses nocturnos prestaban servicio entre las 00:00 y las 06:00 horas con una tarifa de 15 pesetas de entonces, que daban derecho a hacer correspondencia en Cibeles con otras líneas nocturnas.

La red de "búhos" ha ido expandiéndose y adaptándose al ritmo del crecimiento de los barrios y núcleos residenciales de todo Madrid. Hubo una importante remodelación de la red nocturna en 1994 para mejorar las condiciones de movilidad en la capital y establecer horarios más adecuados y EMT Madrid aprovechó la ocasión para ampliar la red a 20 líneas.

En 2002 tuvo lugar una segunda reordenación añadiendo cuatro líneas más a esta red, además de dos líneas circulares como complemento para fines de semana y vísperas de festivos. Entre 2006 y 2013 estuvieron operando un total de 12 líneas "metrobúhos", llamados así por trazar un recorrido próximo a paradas importantes de la red de Metro durante las horas de cierre del suburbano. Desde entonces, la red nocturna de EMT Madrid ha ido experimentando ampliaciones, refuerzos, reordenaciones y nacimientos de nuevas líneas al ritmo que han ido imponiendo la expansión y las demandas de los nuevos desarrollos urbanísticos de la capital.