Móstoles acusa a Óscar López de "guardar silencio" ante una presunta denuncia de acoso sexual que llegó a su ministerio hace 15 meses

Móstoles vuelve a ser epicentro de un presunto caso de acoso sexual. Una funcionaria del Ayuntamiento denunció en 2024 a un antiguo habilitado nacional por "comportamientos impropios" que le provocaron una "situación de estrés", según trasladan fuentes municipales, las cuales acusan al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública que dirige el socialista Óscar López de guardar "silencio" desde entonces para "proteger al supuesto agresor".

De acuerdo con esta información, en octubre de 2024 la presunta víctima comunicó a Recursos Humanos del Consistorio que el empleado estatal "generaba situaciones para quedarse a solas con la denunciante en su despacho", prohibiendo a otros trabajadores que estuvieran presentes. En dichas situaciones, el acusado "profería miradas incómodas" a la funcionaria municipal y "trataba de indagar en su vida personal" con preguntas "insistentes" que excedían el ámbito de lo profesional.

Estos comportamientos habrían provocado en denunciante una "situación de estrés" y "episodios de ansiedad" por los que requiere desde entonces "tratamiento médico y psicológico", afirman las fuentes. Conocida la denuncia, la Corporación municipal activó el protocolo frente al acoso sexual e inició un procedimiento interno "reservado y confidencial" para tratar de esclarecer los hechos, cuyas conclusiones fueron elevadas menos de un mes después, en noviembre, a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local del Ejecutivo regional.

Ante esta potencial "falta muy grave", el departamento que dirige Miguel Ángel García Martín decidió elevar el expediente al Ministerio de Función Pública, de quien dependen los habilitados nacionales. Sin embargo, señalan desde Móstoles, hasta la fecha no consta "tramitación alguna" del mismo, ya que "no se ha solicitado la identidad encriptada de testigos e intervinientes en el expediente”.

Pese a la "gravedad" de estas acusaciones, denuncian el Consistorio mostoleño, el informe con las declaraciones de los testigos que respaldan el testimonio de la funcionaria lleva 15 meses "parado" en un "cajón de Función Pública. "El ministro socialista Óscar López y el departamento que dirige guardan silencio, desprotegiendo a la víctima y blindando al supuesto agresor", recalcan estas mismas fuentes. Consultado al respecto, el equipo del también portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid todavía no ha ofrecido su postura sobre estos hechos.