Confirmado por la Comunidad de Madrid: los ayuntamientos ya pueden solicitar esta subvención para equipar sus bibliotecas municipales

La Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de los ayuntamientos de la capital una nueva subvención para equipar los centros bibliotecarios municipales con instalaciones y equipamientos de calidad. Con el objetivo de ampliar y mejorar la prestación del servicio público que ofrecen, este subsidio cubrirá los gastos de nuevo equipamiento y mobiliario, así como la renovación y dotación tecnológica de estos espacios.

Dirigidas a municipios de la Comunidad de Madrid con una población entre los 1.500 y 250.000 habitantes, el plazo para solicitar estas ayudas permanecerá abierto hasta el próximo viernes 27 de febrero. Su registro podrá hacerse online a través de la página web oficial de la Comunidad de Madrid, siempre que se cuente con un centro bibliotecario de titularidad municipal o con proyecto para su creación y se esté incluido en el Directorio de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid.

Líneas de ayuda

Con un plazo máximo de resolución de seis meses, esta subvención se distribuirá a través de cuatro líneas distintas:

Línea A: para mobiliario y dotación de equipos informáticos para bibliotecas de nueva creación o con proyecto de ampliación, remodelación o traslado.

Los requisitos previos específicos para la línea A incluyen contar con información previa del proyecto y con un informe favorable de la Subdirección General del Libro.

Línea B: para renovación de equipos informáticos destinados a uso público para sustituir los equipos existentes que tengan más de 6 años de antigüedad.

Línea C: para equipamiento, dispositivos, dotación tecnológica y materiales para la puesta en marcha de nuevos servicios, así como para la modernización tecnológica de las bibliotecas y mejora de gestión en los procesos bibliotecarios.

Entre sus requisitos específicos, las líneas B y C establecen la obligación de tener una superficie mínima de 250 metros cuadrados.

Entre los requisitos también se incluye el contar con un horario mínimo de apertura semanal y con personal bibliotecario / Ayuntamiento de Madrid

Línea D: para dotación de mobiliario y equipamiento para centros en funcionamiento que ya disponen de la infraestructura suficiente y necesaria para modernizar su distribución funcional.

Por último, la línea D requiere de tener una superficie no inferior en más de un 10 por ciento a las recomendaciones técnicas aplicables en relación con la población del área de servicio.