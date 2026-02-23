COMUNIDAD DE MADRID
Madrid advierte de que una regularización "masiva" de extranjeros tensionará los servicios públicos y las políticas de integración
García Martín avisa del "efecto llamada" y pide retirar "de inmediato" el real decreto
La Comunidad de Madrid ha advertido este lunes de que una regularización "masiva" de extranjeros podría tensionar de forma "muy clara" los servicios públicos y las políticas de integración en la región. El portavoz del Gobierno autonómico y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha sostenido que, tal y como está planteada, la medida tendría un impacto directo en la planificación de recursos y en la capacidad de las comunidades autónomas para desplegar actuaciones de integración.
En sus declaraciones, el Ejecutivo madrileño ha asegurado que no maneja cifras cerradas porque, a su juicio, el Gobierno central "carece de datos" o "no los quiere facilitar". Aun así, García Martín ha aludido a estimaciones que han oscilado entre más de 500.000 personas, 800.000 e incluso por encima del millón, y ha señalado que a ese volumen podría sumarse el impacto de la reagrupación familiar.
El portavoz ha alertado además del "efecto llamada", que considera que ya se está produciendo, y del "mensaje muy negativo" que, según ha dicho, se trasladaría a los socios europeos, al considerar que la iniciativa iría contra el marco migratorio de la Unión Europea. Propone que "se trabaje con los propios países de origen, poner freno al caos migratorio y yendo a esos casos particulares donde se pueda necesitar esa inmigración vinculada al trabajo y a las posibilidades de integración" de la población en el territorio. En este sentido, ha recordado que, una vez regularizadas, estas personas podrían desplazarse por el espacio Schengen y ha reclamado "la retirada inmediata" del real decreto.
