Luz verde al proyecto de mejora de la accesibilidad del transporte público en la A-6

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde al trazado de actuaciones para la mejora de la accesibilidad del transporte público en la autovía A-6 entre la M-50 (km 21,4) y el enlace de Las Matas Sur (km 25,6), en el término municipal de Las Rozas.

En concreto, ha aprobado el expediente de información pública para el proyecto de trazado de actuaciones a corto y medio plazo para este tramo, cuyo presupuesto base de licitación estimado asciende a 32,3 millones de euros (IVA incluido), según ha informado el Ministerio en una nota.

La actuación tiene como objetivo simplificar el tráfico de las vías de servicio para aumentar la fluidez y regularidad del tránsito de autobuses entre los kilómetros 21,4 y 25,6, mejorando así el funcionamiento del transporte público de viajeros que circulan por estas vías.

Dos carriles

De esta manera, se mejorarán los enlaces con la M-50 y Las Matas Sur y se ejecutarán dos carriles: uno exterior adicional en la vía de entrada a Madrid y un tercero de trenzado entre la salida y entrada a la A-6.

En el enlace A-6/M-50 (km 22), se va a proceder a la ejecución de un tramo pasante con dos carriles de la vía de servicio izquierda (de entrada a Madrid), discurriendo mediante una estructura bajo la M-50 y continuando con un paso superior por encima del vial que conecta las glorietas existentes.

También se va a llevar a cabo la remodelación de las conexiones de la vía de servicio izquierda con la vía de servicio derecha de la M-50, con la calle Pablo Neruda y con la glorieta existente en esa margen.

En cuanto a las vías de servicio, se va a ejecutar un carril exterior adicional en la vía de servicio izquierda (de entrada a Madrid) desde el km 22,5 al 24,8, mejorando los accesos a las urbanizaciones y a las dársenas de las paradas de autobuses (vial, aceras hasta pasarelas y marquesinas).

Mejora de accesos

Además, se mantendrán dos carriles en toda la vía de servicio derecha entre los km 22,7 y 23,7, añadiendo un tercer carril de trenzado entre la salida y entrada a la A-6, del km 22,9 al 23,8. Por último, en el enlace de Las Matas (km 25), se dará continuidad a los dos carriles de la vía de servicio bajo el óvalo, una vez eliminada la pérgola ya ejecutada.

También se construirá la conexión con el actual carril de la vía de servicio que conecta con el óvalo, mientras que la vía de servicio continuará bajo sus estructuras y pasará al mismo nivel que la glorieta situada en el km 25,2 que da acceso al casco urbano de Las Matas, para lo cual será necesario proceder a su remodelación.

Para ello, se ejecutarán dos nuevos viales de acceso a la calle San José Obrero y un nuevo vial de conexión entre el óvalo y la vía de servicio derecha de la A-6, cruzando sobre los nuevos viales de acceso a la calle San José Obrero mediante una estructura de paso superior.

Además, se dará continuidad a la vía de servicio izquierda que, en los tramos de salidas y entradas hacia la calle Marsil, dispone de un carril paralelo y cuñas de cambio de velocidad y, que discurre bajo el óvalo con dos carriles hasta conectarse con el ramal procedente del óvalo y la glorieta situada en la entrada de la calle Marsil.

En este punto, se mejorará el trazado eliminando la curva y desplazando hacia el sur la incorporación al tronco de la A-6 desde la vía de servicio. También se llevará a cabo la demolición de la pasarela existente en el km 25,4 y ejecución de nueva para acoger el incremento de capacidad de las vías de servicio, adecuando las pasarelas situadas en el km 21,3.