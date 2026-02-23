Atención, madrileños: estos son los pasos a seguir para que Hacienda no te retenga dinero si cobras el SMI

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 1.221 euros al mes en 14 pagas no solo cambia la cifra del sueldo, también está generando dudas respecto a lo que pasa con el IRPF y por qué algunos trabajadores podrían ver recortes en su nómina pese a cobrar lo mínimo.

El mensaje oficial es que quienes perciben el SMI no deberían acabar pagando IRPF, pero la realidad depende de cómo se aplique el ajuste y de si se realiza o no un trámite clave. En la práctica, el sistema puede funcionar así: durante el año se aplican retenciones mensuales y, después, la compensación llega mediante una deducción al presentar la declaración de la Renta.

El problema es que muchas personas con ese nivel de ingresos no están obligadas a hacerla, de modo que, si no la presentan, no pueden recuperar lo retenido. Por eso, entender este mecanismo y cuánto pueden retenerte, cuándo se devuelve y a quién afecta es esencial para saber si la subida del SMI se traduce realmente en más dinero en tu bolsillo o en una devolución pendiente.

Retenciones en la nómina: cuánto se descuenta y por qué

Los perceptores del SMI podrían ver un descuento aproximado de 523 euros al año en concepto de IRPF, lo que equivale a una media de unos 43 euros al mes. La lógica que explica este efecto tiene que ver con cómo se aplican los límites de retención y con el umbral de ingresos a partir del cual la tributación cambia.

Aunque el Ejecutivo quiera que el trabajador no pague IRPF, la nómina sí puede reflejar retención mes a mes. El ajuste real se produce cuando se calcula el impuesto definitivo en la declaración.

La solución de Hacienda

En lugar de elevar el mínimo exento al nuevo SMI, el Ministerio de Hacienda ha optado por una deducción específica. Con ella, el contribuyente puede recuperar lo retenido al hacer la Renta. La deducción anunciada ronda los 590,89 euros, una cantidad que busca compensar lo que correspondería pagar sumando el tramo estatal y el autonómico.

Pero esto no se limita solo al SMI, pues también se plantea una reducción progresiva del beneficio fiscal para rentas bajas con el objetivo de que también alcance a salarios de hasta 20.048,5 euros brutos anuales. La intención es suavizar ese salto del impuesto que provoca que quienes ganan apenas un poco más que el SMI puedan enfrentarse a tipos marginales altos en comparación con la diferencia real de sueldo.

El tipo efectivo para el SMI puede quedar en cero si se presenta la Renta

El Gobierno ha defendido que el tipo efectivo para el SMI puede quedar en cero, pero ese resultado se logra solo si el trabajador presenta la Renta y aplica la deducción. Por lo tanto, si durante el año un trabajador ha tenido retenciones, la única manera de recuperarlas es presentando la declaración, aunque no esté obligado.