La Guardia Civil sanciona a los conductores madrileños por esta extendida costumbre al dejar a los niños en el colegio: multas de hasta 200 euros

Cuando los niños salen del colegio, hay una imagen que predomina. El tráfico se concentra, el aparcamiento desaparece y la rapidez es la principal protagonista para tratar de evitar una multa que, en algunos casos, es inevitable. Muchos conductores recurren a la solución de dejar el coche en doble fila para dejar o recoger a los niños sin perder tiempo dando vueltas pero, ¿hasta qué punto es eficiente?

El problema es que esa escena tan habitual es que no es, como piensan muchos, un truco permitido. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que detener el vehículo en doble fila puede constituir una infracción y que, además de empeorar la circulación en un punto especialmente sensible, puede implicar una sanción económica.

Las luces de emergencia no te libran de la multa

Uno de los errores más comunes es pensar que encender los intermitentes de emergencia hace que la maniobra se convierta en aceptable. En realidad, las luces solo sirven para señalizar una situación, pero no autorizan a parar donde no está permitido ni evitan que un agente sancione la conducta si hay obstáculo o riesgo.

Diferencias entre parar y estacionar

En estos casos, la normativa distingue entre parada y estacionamiento, una diferencia que conviene conocer para entender por qué una acción aparentemente breve puede considerarse sancionable. Así, se considera parada cuando el vehículo se detiene menos de dos minutos y el conductor permanece dentro, listo para reanudar la marcha si el tráfico lo necesita. En cambio, si la detención supera los dos minutos o el conductor abandona el vehículo, pasa a considerarse estacionamiento.

Evita la doble fila en entornos escolares: estos son los riesgos

Más allá del importe de la sanción, la doble fila suele generar situaciones de riesgo innecesarias. Un coche ocupando parte del carril puede obligar a otros conductores a invadir el carril contrario para esquivarlo, complica el paso de autobuses y aumenta los puntos ciegos justo donde hay peatones, menores y cruces improvisados. En momentos de tráfico intenso, ese bloqueo puede desencadenar retenciones, maniobras bruscas y conflictos entre vehículos.

Sanciones de hasta 200 euros

Esta práctica puede conllevar una multa económica que en determinados casos puede llegar a los 200 euros si se dificulta el paso, se obstaculiza la circulación o se genera peligro en la vía. Aunque en muchos supuestos no implique pérdida de puntos, sigue siendo una sanción relevante para una acción que se suele hacer por prisa o por costumbre.

Además, la DGT recuerda que no solo la doble fila puede terminar en multa, pues hay estacionamientos frecuentes que también se sancionan con importes similares. Entre los más habituales:

