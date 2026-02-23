El PP se reestructura en la Asamblea de Madrid tras las dimisiones de 'Los Pocholos': cambia una portavocía adjunta y suma a Ana Millán a su dirección

El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid ha acometido una reestructuración interna en la que destacan el cambio en una de las portavocías adjuntas, que pasa a desempeñar Ainhoa García Jabonero, y la incorporación a la dirección del grupo de Ana Millán, 'número tres' del PP de Madrid.

Estos cambios han sido trasladados este lunes a los medios por fuentes del partido y se producen después de que la semana pasada dimitieran en bloque tres diputados (Pablo Posse, Carlota Pasarón y Mónica Lavín) afines al exconsejero de Educación, Emilio Viciana (cesado el lunes pasado), y al dramaturgo Antonio Castillo Algarra, a quien oposición y prensa han ubicado en el círculo de influencia de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

La propuesta de reorganización interna del grupo del PP, efectiva a partir de la semana que viene, incorpora a su dirección como coordinadora territorial a Ana Millán, vicesecretaria primera de la Asamblea y vicesecretaria de Organización y Electoral del PP de Madrid, y que está investigada por un supuesto delito de prevaricación administrativa cuando era concejala en Arroyomolinos.

Más cambios

Por su parte, Elisa Vigil dejará de ser una de las portavoces adjuntas, y su cargo lo ocupará Ainhoa García Jabonero, que ejerce como portavoz en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. El otro diputado que desaparece de la dirección del grupo es Ignacio Catalá, que era coordinador de comisiones, puesto que desempeñará en adelante Esther Platero.

Además, Isabel Vega, que era hasta ahora coordinadora territorial, pasará a ser la secretaria general del grupo en detrimento de José Virgilio Menéndez, quien se mantendrá en la dirección del grupo en un cargo de nueva creación: coordinador institucional.

Noticias relacionadas

Desde el PP indican que, en los próximos días, se completará la reorganización del grupo para resolver las vacantes que dejaron en sus portavocías de área Posse (Educación, Ciencia y Universidades), Pasarón (Juventud) y Lavín (Familia y Asuntos Sociales), así como para determinar el rol de los tres diputados que les han sustituido (Eva Gallego, Irene Zamora y Paul Rubio).