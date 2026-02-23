Ganar para evitar un fiasco: el Atlético busca los octavos de la Champions en una final a partido único ante el Brujas

Como si fuera una final a partido único en febrero, el Atlético de Madrid se juega su continuidad en la Liga de Campeones apoyado en el impulso del Metropolitano. También condicionado por el desgaste y señalado como favorito, alertado por sus altibajos y frente al Brujas, al que está obligado a derrotar, ya sea en los 90 minutos, en la prórroga o en los penaltis, para evitar un fracaso.

El 3-3 de la ida marca las exigencias del conjunto de Diego Simeone. Y también lo pone en guardia para la vuelta de este martes: no hay margen de error ni coartadas. Es un cara a cara con su futuro inmediato en la competición por excelencia, la que aún se le resiste en su historia, también al técnico y al Atlético.

La advertencia está ahí, con todo lo que implica la Champions. No perdona fallos. No espera a nadie. Cada matiz cuenta. Haber dilapidado una ventaja de dos goles en la ida y verse después igualmente igualado tras el 2-3 a favor refuerza una idea: la irregularidad es un peligro latente en el Atlético, más aún esta temporada, aunque en su estadio se reduce, por norma, gracias a un rendimiento fiable, con contadas excepciones.

La fuerza del Metropolitano

Aunque su último partido europeo en casa terminó en una derrota tan extraña como la del Bodo/Glimt —pudo golear en la primera parte y se desplomó en la segunda—, o aunque también cayó 0-1 con el Betis, el influjo del Metropolitano le otorga una fortaleza indiscutible cuando actúa como local. El sábado, sin ir más lejos, remontó al Espanyol (4-2). Antes había vencido en 13 de sus 14 encuentros de la campaña en casa.

Simeone. / .

Simeone reclama energía a la grada en medio de una carga de minutos asfixiante. Será el octavo partido del Atlético desde el 31 de enero. Y cinco de ellos han llegado con menos de 72 horas de descanso: el 0-0 con el Levante, las derrotas 0-1 ante el Betis y 3-0 frente al Rayo Vallecano, el 4-2 al Espanyol y este duelo con el Brujas, que se jugará 67 horas y 45 minutos después de que terminara el choque del sábado ante el equipo catalán.

El técnico, que mantiene las bajas por lesión de Pablo Barrios y Nico González, pero recupera a Rodrigo Mendoza tras cumplir sanción frente al Espanyol, necesita administrar esfuerzos. En este tramo, resulta determinante.

Ruggeri se asienta

Ni Julián Alvarez ni Koke Resurrección fueron titulares ante el Espanyol para regresar al once frente al Brujas. A Álex Baena, de vuelta a la titularidad, y a Ademola Lookman —cuatro goles ya en seis partidos— los sustituyó en el minuto 61 y se les espera de inicio este martes. También dosificó a Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Giuliano Simeone, relevados en el tramo final del partido del sábado en el Metropolitano.

Los siete, salvo sorpresa, arrancarán desde el inicio contra el Brujas, al igual que Jan Oblak, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, en una alineación en la que la gran incógnita es Alexander Sorloth.

Sorloth celebra un gol. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En principio, pese a sus siete tantos en 2026 y a su notable actuación del sábado, el ‘9’ noruego apunta al banquillo por la competencia con Griezmann, una vez que Julián Alvarez es fijo en el once, más todavía tras firmar dos goles en sus tres últimos partidos después de una racha de once sin ver portería.

Enfrente, el Brujas cumplió el fin de semana con una victoria trabajada ante el Lovaina, en la que su entrenador, Ivan Leko, mezcló habituales con jugadores de refresco para dar descanso a quienes previsiblemente partirán de inicio este martes.

Mamadou Diakhon, Joaquin Seys, Kyriani Sabbe o Aleksandar Stankovic empezaron como suplentes, pero en el once que ganó 2-1 al Lovaina sí estuvieron Carlos Forbs, ya recuperado —asistió con un pase de la muerte en el gol que abrió el marcador—, el capitán Hans Vanaken o el goleador Nicolo Tresoldi, que volvió a encontrarse con el gol tras hacerlo también el miércoles pasado en el Jan Breydel en el partido de ida.

También fue titular Raphael Onyedika, una de las grandes ausencias de los flamencos este martes en Madrid por acumulación de amarillas. “No tenemos otro Rapha, así que tendremos que buscar otra solución”, admitió Leko.

Ese triunfo afianza al Brujas en la tercera posición de la Jupiler Pro League, a un punto del Sint-Truidense y a tres del líder, el Union Saint-Gilloise, con cuatro jornadas por disputarse antes del final de la fase regular.

Noticias relacionadas

Además, el Brujas aprovechará su visita al Atlético para impulsar una campaña solidaria a favor de la donación de sangre y plasma: sus futbolistas saltarán al Metropolitano con camisetas con el lema “Sin sangre no hay gloria”, un guiño al mantra habitual del club, “Sin sudor no hay gloria”.