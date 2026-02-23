Estos son los precios de 'Madrilucía', la primera gran feria andaluza en Madrid: casetas y entradas ya disponibles

Ya hace más de un mes desde que se anunció lo que va a ser 'Madrilucía', una feria que promete traer por primera vez a la famosa Feria de Abril de Sevilla a la capital. Y es que no hay duda que Madrid es una ciudad que, lo que no tiene, lo crea.

Tras años de especulación ya es una realidad: en la página web oficial, la cuenta atrás de 'Madrilucía' marca los 85 días que quedan para iniciar la fiesta. El 9 de mayo será el día de la premier y, el 20 del mismo mes, arrancará el evento en el Iberdrola Music Madrid, un recinto de más de 200.000 metros cuadrados ocupado por las más de 400 casetas en las que disfrutar del arte, la magia y el sabor más andaluz de miércoles a domingo.

'Madrilucía' promete traer la Feria de Abril la capital. / Madrilucía

¿Cuáles serán los precios?

El festival ofrece una amplia gama de actividades y espacios: zona cultural, zona ecuestre, zona gastronómica, zona recreativa, zona musical, pero la que más ha dado de hablar es la zona festiva, en la que se encontrarán las más de 400 casetas con catering, decoración temática, música en directo y aseos con servicio de limpieza continuo. Prometen que las casetas sean el alma de la fiesta, decoradas al estilo tradicional andaluz, con faroles y lonas de rayas de colores.

Reservar una de estas casetas para 'Madrilucía' tiene un precio desde 55.000 euros más IVA, la más barata según el tipo y el número de módulos. Otra opción es hacerse socio exclusivamente a una caseta club, valorado en 1.999 euros con IVA incluido, oferta válida por tiempo limitado, ya que el precio original es de 2.418,79 euros. El periodo de solicitud de casetas ya está disponible y se adjudicará por orden de llegada.

Entradas y horarios

Si deseas acudir al evento hay entradas disponibles en dos turnos diferentes: a las 12:00 y a las 19:00. El turno de mañana permite estar en el recinto desde las 12:00 hasta las 19:00 y, el de tarde, permite estar hasta el cierre. Ambas entradas dan acceso a todas las zonas, excepto a las casetas privadas y a la carpa de espectáculos ecuestres, que tiene entrada independiente.

La entrada en el turno de mañana tiene un precio de 16,50 euros y la de turno de tarde cuesta 27,50 euros. Los menores de hasta 10 años entran de forma gratuita. La entrada general incluye acceso al recinto y a toda la programación artística general, como master class de sevillanas, concursos de sevillanas, desfiles de moda flamenca y espectáculos flamencos, entre otras actividades. Todo esto y mucho más ya se puede adquirir a través de la web de Viva Ticket.