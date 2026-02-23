CULTURA EN LA CAPITAL
Farruquito debuta en La Carmela el 14 de marzo: tres bailaores, doble pase y una saga histórica del flamenco en Madrid
Juan Andrés Maya y El Yiyo completan el cartel de una noche con dos funciones (19:30 y 21:00) a pocos metros de la Puerta del Sol
Tablao Flamenco La Carmela suma una cita destacada a su programación con el debut de Farruquito en su escenario. La cita está fijada para el sábado 14 de marzo en el tablao, ubicado a pocos metros de la Puerta del Sol. Será una noche con tres bailaores en el mismo cartel: Farruquito compartirá escenario con Juan Andrés Maya, director de La Carmela y referente del baile, y con El Yiyo, uno de los jóvenes con mayor proyección.
Una noche con tres nombres del baile flamenco
Para esta cita del 14 de marzo, Tablao La Carmela ha programado dos pases, a las 19:30 y a las 21:00 horas, manteniendo un formato cercano, pensado para vivir el flamenco en un entorno íntimo. El tablao desarrolla su actividad bajo la dirección de Juan Andrés Maya, que define el espacio como "la cueva del misterio", por la experiencia completa que se plantea desde la llegada del público hasta el final del espectáculo.
Una saga familiar del flamenco
Juan Manuel Fernández Montoya, conocido como Farruquito, es el nieto del bailaor flamenco Farruco y el actual continuador de esta saga. Es hijo del cantaor Juan Fernández Flores 'El Moreno' y de la bailaora Rosario Montoya Manzano 'La Farruca', y es el mayor de cuatro hermanos: Juan Antonio 'El Farru', Manuel 'El Carpeta' y Alegría. Debutó con 4 años en Broadway con el espectáculo flamenco Puro.
Más tarde, participó junto a su abuelo, Farruco, con el espectáculo Pasado, presente, futuro en el Pabellón de Andalucía de la Exposición Universal de Sevilla 1992. Su gran punto de partida llegó con la película Flamenco (1995), dirigida por Carlos Saura. Tras la muerte de Farruco en 1997, Farruquito se convirtió en el principal exponente de la familia, con actuaciones en escenarios de todo el mundo.
- La presa más antigua de Madrid está a poco más de una hora del centro: construida en el siglo XIX y con un sistema 'a lo romano
- Cortada casi 4 horas la Línea 6 de Metro entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica tras caer parte del techo en la catenaria
- Metro de Madrid pide civismo a los viajeros por una costumbre muy extendida: 'Viajarás con seguridad
- La artista que vive a la vista de todos: sola y encerrada en un escaparate del barrio de las Letras en Madrid
- El mejor colegio del mundo llega a este barrio de Madrid en 2027: ya tiene sedes en ciudades como Abu Dabi, Bangkok o Singapur
- El Viso se rebela contra el 'Pentágono' que prepara Defensa en Madrid: 'Menoscaba las condiciones de vida de los vecinos
- Un estudio de la Universidad de Alcalá demuestra que hace 26.000 años ya existían las redes sociales
- La Diputación de Toledo reparte de forma gratuita más de 25.000 árboles y arbustos en toda la provincia