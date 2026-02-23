Farruquito debuta en La Carmela el 14 de marzo: tres bailaores, doble pase y una saga histórica del flamenco en Madrid

Tablao Flamenco La Carmela suma una cita destacada a su programación con el debut de Farruquito en su escenario. La cita está fijada para el sábado 14 de marzo en el tablao, ubicado a pocos metros de la Puerta del Sol. Será una noche con tres bailaores en el mismo cartel: Farruquito compartirá escenario con Juan Andrés Maya, director de La Carmela y referente del baile, y con El Yiyo, uno de los jóvenes con mayor proyección.

El Yiyo, Farruquito y Juan Andrés Maya actuarán en el tablao La Carmela. / Cedida

Una noche con tres nombres del baile flamenco

Para esta cita del 14 de marzo, Tablao La Carmela ha programado dos pases, a las 19:30 y a las 21:00 horas, manteniendo un formato cercano, pensado para vivir el flamenco en un entorno íntimo. El tablao desarrolla su actividad bajo la dirección de Juan Andrés Maya, que define el espacio como "la cueva del misterio", por la experiencia completa que se plantea desde la llegada del público hasta el final del espectáculo.

Tablao La Carmela. / Cedida

Una saga familiar del flamenco

Juan Manuel Fernández Montoya, conocido como Farruquito, es el nieto del bailaor flamenco Farruco y el actual continuador de esta saga. Es hijo del cantaor Juan Fernández Flores 'El Moreno' y de la bailaora Rosario Montoya Manzano 'La Farruca', y es el mayor de cuatro hermanos: Juan Antonio 'El Farru', Manuel 'El Carpeta' y Alegría. Debutó con 4 años en Broadway con el espectáculo flamenco Puro.

Noticias relacionadas

Más tarde, participó junto a su abuelo, Farruco, con el espectáculo Pasado, presente, futuro en el Pabellón de Andalucía de la Exposición Universal de Sevilla 1992. Su gran punto de partida llegó con la película Flamenco (1995), dirigida por Carlos Saura. Tras la muerte de Farruco en 1997, Farruquito se convirtió en el principal exponente de la familia, con actuaciones en escenarios de todo el mundo.