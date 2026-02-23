La expareja de un acusado del doble crimen de Torrejón (Madrid) asegura que se lo confesó bajo la influencia del alcohol o las drogas

La expareja de uno de los tres acusados de incendiar una nave ocupada en Torrejón de Ardoz (Madrid) para matar a la exnovia de uno de ellos y a su nuevo novio ha relatado que su exnovio le confesó la implicación de todos en el crimen, mientras la madre de la fallecida y sus hermanos han relatado que el principal encausado la maltrataba y amenazaba de muerte.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este lunes el juicio con jurado a Said E. A., para el que a Fiscalía pide 60 años de prisión por dos delitos de asesinato, con la agravante de parentesco y de género, y un delito de incendio al considerar probado que planeó matar a su expareja, Esther F.L., de 21 años, y al nuevo novio de ésta, Youssef M., prendiendo fuego en la nave que ocupaban.

Junto a él se sientan en el banquillo Benaissa B. y Zahir E. R., que se enfrentan a 55 años de cárcel por parte de la Fiscalía como autores de los tres delitos. Todos son de nacionalidad marroquí.

La Comunidad de Madrid, que ejerce la acusación popular al tratarse de un presunto caso de violencia machista, solicita para cada uno de los tres prisión permanente revisable.

Un acusado amenazó a su expareja con "hacerle lo mismo" que a la víctima

Este lunes ha declarado como testigo la expareja de Zahir, con el que tiene una hija y al que denunció por malos tratos, consiguiendo una orden de alejamiento, quien ha explicado que al día siguiente al incendio mortal Zahir la llamó varias veces, bajo la influencia del alcohol o las drogas, para amenazarla.

Le dijo que si la veía con otro hombre "le iban a hacer lo mismo que le habían hecho a esas personas". Zahir le detalló que Said era "el principal implicado" en ese suceso, pero que "estaban los tres juntos en el momento del incendio", aunque no le precisó la participación de cada uno.

"Me dijo que Said se volvió loco", ha dicho la testigo, que tras esas llamadas comunicó a la Policía lo que sabía.

La madre de la asesinada relata los malos tratos y amenazas

También ha declarado en el juicio la madre de la fallecida ha relatado visiblemente emocionada que cuando murió su hija Esther llevaba más de dos años saliendo con Said, con el que mantenía una relación "bastante tormentosa", con "agresiones verbales y físicas, mutuamente".

Esther intentó romper la relación pero no lograba llevarla a término, según ha explicado la madre, que ha detallado que presenció peleas entre ambos, que tenían mucho carácter, y ella a veces intervenía y se llevaba a su hija a su casa. Su hija le contó que Said la maltrataba y pegaba, y un vez le rompió una pierna, y que la amenazaba de muerte.

Sobre el acusado Benaissa la madre de Esther ha dicho que se llevaban mal, y que una vez que ella estaba hablando por teléfono con su hija escuchó como este acusado le decía que la iba a matar algún día. El día del crimen ella habló con su hija cuando volvía de trabajar y la joven le dijo que se tenía que ir a la nave porque venía un amigo, tras lo que pasadas unas horas otro de sus hijos la avisó de un incendio en el local y ella acudió corriendo.

Allí vio a Said, que le dijo que Esther "estaba ahí dentro durmiendo", y en otra acera a Benaissa y a Zahir. Esto ha sido confirmado por el hermano de Esther, que ha corroborado el relato de la madre y cómo acogía a su hermana en su casa a veces.

También la hermana de Esther ha corroborado que Said la maltrataba y la había amenazado de muerte, como ha hecho una amiga de la fallecida.