Entramos en la casa de la Georgina Rodríguez, ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Madrid: grandes lámparas, sofás de diseño y una decoración atemporal

Aunque nació en Buenos Aires y pasó su infancia en Jaca, Huesca, Georgina Rodríguez ha elegido Madrid para su última adquisición empresarial en pleno barrio de Salamanca. Esta nueva compra se enmarca dentro de su proyecto en el mundo inmobiliario: Bellhatria, la agencia de venta y alquiler de viviendas de lujo que vio la luz a finales del año 2025. Este piso se suma a los otras cuatro viviendas que tiene en Madrid, situadas en Pozuelo de Alarcón y el barrio de Almagro.

Así es el nuevo piso de Georgina por dentro. / Bellhatria

Esta adquisición tiene algo más especial, ya que la propia Georgina no solo ha participado en la compra, sino que se ha implicado directamente en la decoración de su nuevo proyecto inmobiliario. Esto lo refleja en el piso, con un resultado sofisticado cuidado al detalle, listo para seducir a sus futuros inquilinos.

Lujo y minimalismo

Lo que "un día fue un sueño" para Georgina, hoy es hogar, proyecto y hogar. Así lo ha compartido la influencer vía redes sociales en un vídeo en el que nos ha permitido entrar en el interior de su nueva casa en Madrid. Durante el recorrido de su nueva adquisición ha mostrado el antes y el después de esta vivienda de lujo con grandes lámparas, sofás de diseño y una decoración atemporal y minimalista.

La propiedad ubicada en la meca del lujo, en plena calle Serrano, está caracterizada por los techos altos, espacios amplios, largos pasillos y varias habitaciones. La gama cromática se enmarca en pleno minimalismo con unas tonalidades completamente atemporales: blancos, marrones y tonos neutros para generar una sensación acogedora y de confort.

Un piso valorado en cinco millones de euros

El gran salón es el claro protagonista, decorado por una mesa rectangular de mármol rodeada de sillas tapizadas en tonos arenas que marca el comedor principal, además de otra mesa redonda ubicada bajo una lámpara escultórica. También una gran transformación ha sido la del dormitorio principal, con un gran cabecero que se eleva hasta el techo y que además cuenta con un amplio vestidor y una zona de lectura.

El sueño de Georgina ha tomado forma en un increíble piso de 400 metros cuadrados, un capricho inmobiliario valorado en unos cinco millones de euros.

Bellhatria nació a finales del pasado año 2025, considerado por la propia Georgina como su proyecto más especial, una agencia inmobiliaria de lujo dedicada a ofrecer propiedades excepcionales y un servicio personalizado a clientes exigentes.