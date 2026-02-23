El emblemático Mercado de San Miguel reabre sus puertas este jueves 26 de febrero

El popular Mercado de San Miguel retoma su actividad en el centro de Madrid con el 100% de sus arrendatarios y manteniendo intacto su concepto gastronómico. La reapertura se produce tras culminar la tercera fase del plan de rehabilitación y mantenimiento iniciado en 2023.

Construido originalmente entre 1913 y 1916 bajo la dirección del arquitecto Alfonso Dubé y Díez, el Mercado de San Miguel es una joya de la arquitectura de principios del siglo XX y el único mercado de hierro que sobrevive en Madrid. Tras una profunda transformación, el 13 de mayo de 2009 reabrió sus puertas convirtiéndose en el primer mercado gastronómico de España. Ubicado en la plaza homónima, este "templo gastronómico" funciona como un centro de cultura culinaria

Redevco, uno de los principales gestores inmobiliarios privados de Europa, ha anunciado que la reapertura oficial del Mercado de San Miguel será el próximo jueves 26 de febrero. Tras completar con éxito la tercera fase de su plan de rehabilitación y consolidación estructural, el icónico edificio volverá a recibir a visitantes y madrileños en pleno corazón de la capital.

Más de 30 puestos

Esta intervención se ha centrado específicamente en los trabajos de refuerzo y consolidación de la cimentación interior del inmueble. Se trata de la tercera fase de un ambicioso plan de consolidación estructural de este edificio histórico que comenzó en 2023 con una primera etapa dedicada a los pilares exteriores y que continuó en 2024 con la renovación integral de la cubierta. Con esta tercera fase de refuerzo interior, se completa la estrategia de mantenimiento y consolidación prevista para garantizar la estabilidad de la estructura de hierro del edifico declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento en el año 2000.

El mercado reabre con la reincorporación del 100% de los arrendatarios que operaban antes del cierre temporal. El concepto gastronómico se mantiene sin cambios y volverá a contar con más de 30 puestos que ofrecen productos de la despensa española y propuestas de cocina internacional. Entre la oferta conviven pescados gallegos, jamón ibérico y elaboraciones de chefs reconocidos con estrellas Michelin. Con más de un siglo de trayectoria, el Mercado de San Miguel se sitúa entre los enclaves más visitados de la capital, junto a instituciones culturales como el Museo del Prado o el Museo Reina Sofía.