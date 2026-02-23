Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL

Casi 1.300 efectivos para la seguridad del Atlético-Brujas de Champions

Los colchoneros se enfrentan en la vuelta de dieciseisavos este martes a partir de las 18:45 horas

Policías Nacionales patrullan los alrededores del estadio Riyadh Metropolitano.

Policías Nacionales patrullan los alrededores del estadio Riyadh Metropolitano. / EFE/ Juan Carlos Hidalgo

EFE

Madrid

Cerca de 1.300 efectivos conformarán el dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el partido de vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League que enfrentará al Atlético de Madrid y al Club Brujas este martes a partir de las 18:45 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional -procedentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información, Guías Caninos y la Brigada Móvil-, así como efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Municipal de Madrid. También intervendrán en este dispositivo SAMUR-Protección Civil, bomberos, y vigilantes y auxiliares de seguridad del Atlético de Madrid. En el servicio de Metro se reforzará la presencia de vigilantes.

Se prevé la asistencia de unos 2.000 aficionados belgas con entrada, en un estadio que prevé aforo completo para el encuentro. Para agilizar el trabajo de los agentes se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.

