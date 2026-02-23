DiverXO y Desde 1911 lideran el palmarés madrileño en la Gala Macarfi 2026 celebrada en Madrid

Madrid se convirtió este lunes en el epicentro de la alta cocina española con la celebración de la XI Gala de los Premios Macarfi en el Círculo de Bellas Artes. La capital destacó especialmente en el palmarés: DiverXO fue distinguido como Top of the Tops tras liderar el ranking durante tres años consecutivos, mientras que Desde 1911 encabeza el Top autonómico madrileño y Ancestral figura entre las mejores aperturas del año.

DiverXO, entre los grandes del ranking nacional

La XI Gala Macarfi 2026, patrocinada por Andbank y con el apoyo de la Comunidad de Madrid, reconoció a DiverXO con el premio Top of the Tops, distinción que reciben los restaurantes que han liderado el ranking durante tres años consecutivos.

El establecimiento madrileño comparte este reconocimiento con Disfrutar y El Celler de Can Roca (Catalunya) y Asador Etxebarri y Elkano (Euskadi), consolidando así el peso de Madrid en la élite gastronómica nacional.

Desde 1911, líder en la Comunidad de Madrid

En el ámbito autonómico, Desde 1911 se sitúa al frente del Top de la Comunidad de Madrid dentro de los rankings territoriales que elabora la guía. La clasificación distingue a los 10 o 15 mejores restaurantes por comunidad autónoma, en función de su densidad de población.

El restaurante madrileño lidera así la lista regional en una edición en la que la Guía Macarfi amplía su cobertura a 15 comunidades autónomas de la España peninsular.

Ancestral, entre las mejores aperturas del año

La gala también reconoció las nuevas incorporaciones al panorama gastronómico. En la categoría Rookie del Año, que premia la mejor apertura de 2025, el Restaurant Fontané (Catalunya) obtuvo el primer puesto, seguido de Restaurante Itzuli (Euskadi). Mientras que, el restaurante Ancestral (C/Saliente, 2 en Pozuelo de Alarcón) logró la tercera posición, situándose entre las nuevas propuestas más destacadas del año en España. A la entrada de Monte Alina, el restaurante ya está en marcha en su nueva sede tras dejar Illescas (Toledo). Mantiene su esencia, pero con doble formato: arriba, comedor gastronómico con cocina a la vista; abajo y en la terraza, Aleño Brassafina, versión más informal.

Al frente siguen Víctor Infantes y Saúl González, con su cocina manchega actualizada de brasas y adobos. Para ir a lo grande, el menú degustación Pardo incluye guiños a caza y casquería, con platos como las sopas de ajo con gamba roja a la brasa o el pichón al carbón. Detalles con personalidad: toros de Pedrín en las mesas y cuadros de Miguel Caravaca en la pared.

Madrid, epicentro gastronómico

El acto reunió a más de 200 chefs de los principales restaurantes del país, entre ellos Diego Murciego (Desde 1911), Hugo Muñoz (Ugo Chan), Juanjo López (La Tasquita de Enfrente) o Ramón Freixa (Ramón Freixa Atelier), junto a otros nombres destacados del panorama nacional.

La gala estuvo conducida por el presentador Jota Abril y contó con la presencia de representantes institucionales y del sector gastronómico, como José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Gobierno de España; Luis Fernando Martínez Izquierdo, Viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid; y Rafael Ansón, presidente de honor de la Academia Internacional de Gastronomía, entre otros.

La Guía Macarfi 2026 amplía su alcance

Durante el evento se presentó la Guía Macarfi 2026, que por primera vez cubre toda la España peninsular, pasando de ocho a quince comunidades autónomas. El objetivo para 2027 es incorporar las islas y completar así la cobertura nacional. Asimismo, recoge los Top 100 o Top 50 de cada comunidad, según su densidad de población, así como los Top 25 provinciales y clasificaciones especiales como la Selección Macarfi, los Top por tipo de cocina, Decoración o Servicio, además de las categorías Joyas por descubrir, Most Popular y Rookies.

Noticias relacionadas

La guía analiza cerca de 5.000 restaurantes a partir de las valoraciones de más de 2.000 gastrónomos locales, denominados embajadores, que aportan sus opiniones de manera libre y anónima.