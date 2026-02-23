Detenido el rapero madrileño Costa: una jueza le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de su pareja

Una jueza de Madrid investiga al rapero Hugo Ortiz, artísticamente conocido como Costa, por un delito de maltrato en el ámbito familiar y de pareja y le ha impuesto como medida cautelar la prohibición de comunicarse con ella y de acercársele a menos de 500 metros, informan a EFE fuentes jurídicas.

Costa fue detenido el pasado viernes por presunta violencia de género y pasó el fin de semana a disposición de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza 11, el antiguo Juzgado de violencia sobre la mujer número 11. Su titular, según las fuentes consultadas, decretó para el artista libertad provisional con la prohibición cautelar de acercarse a su pareja a menos de 500 metros y de comunicarse con ella por cualquier sistema.

Está investigado por un delito de maltrato en el ámbito familiar y de pareja, regulado por el artículo 153 del Código Penal, que castiga al que "causare a otro menoscabo psíquico" o "golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión", cuando la víctima sea o haya sido su esposa o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia.