Detenido en Madrid el responsable de un entramado que robó casi 10.000 euros a un instituto de Ciudad Real

La Policía Nacional ha detenido en Madrid al principal responsable de un entramado especializado en la comisión de robos y estafas por el método conocido como phishing. El varón arrestado pertenecía a una trama que lanzó un ataque contra un Instituto de Educación Secundaria de Ciudad Real utilizando falsas ventanas emergentes, logrando de este modo acceder a su cuenta bancaria para efectuar sin autorización varias transferencias por un importe final de 9.995 euros.

La investigación se inició después de que el centro educativo detectara varias transferencias no autorizadas realizadas desde su cuenta bancaria, ha informado este lunes en una nota de prensa la Policía Nacional. Los estafadores lanzaron un ataque informático utilizando falsas ventanas emergentes, lo que les permitió obtener las credenciales de acceso y operar sin el consentimiento de la víctima.

Los agentes de Policía siguieron el rastro de los movimientos bancarios hasta Madrid, lugar desde el que los presuntos estafadores operaban y lanzaban ataques maliciosos a ordenadores y terminales móviles por toda la geografía española, para finalmente proceder a la sustracción y transferencia del dinero robado a diferentes cuentas bancarias en España y Portugal.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional identificaba finalmente en la capital al máximo responsable de la trama, que llegó a efectuar un reintegro en efectivo de cerca de 5.000 euros procedentes del importe previamente sustraído al instituto. El detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de estafa.