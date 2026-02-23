Detenida en Leganés por infiltrar ácido hialurónico sin titulación: anunciaba 'Russian Lips' en Instagram y hay 75 perjudicados

Una denuncia del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos (COEM) ha acabado con la detención de mujer por la realización de infiltraciones de ácido hialurónico en labios en un establecimiento situado en el municipio de Leganés, donde se han visto perjudicadas al menos 75 personas.

La actuación se inició tras la comunicación de una paciente que acudió al COEM para poner en conocimiento del Colegio la deformación que le había ocasionado en los labios un tratamiento de ácido hialurónico recibido en dicho establecimiento, según ha informado el COEM en un comunicado.

Una vez analizados los hechos y apreciados indicios de un presunto delito de intrusismo profesional, el COEM procedió a interponer la correspondiente denuncia ante la Policía Local de Leganés.

Según la investigación, la persona detenida captaba a las víctimas a través de un perfil en la red social Instagram bajo la denominación 'Russian Lips' y, hasta el momento, constan hasta 75 personas perjudicadas y una cuantía de miles de euros que podrían haber sido objeto de la presunta estafa.

Las pesquisas policiales culminaron con la detención, por parte de la Policía Nacional, de una persona que, "sin titulación sanitaria habilitante aparente, regentaba el establecimiento sin cumplir las garantías sanitarias básicas exigibles".

Cabe destacar que la organización médica colegial ha aclarado en un informe emitido a solicitud de la Policía Nacional que "el ácido hialurónico puede ser aplicado por dentistas dentro de su campo de actuación, como pueden ser los labios o mejillas, como partes anatómicas de la boca", pero por profesionales acreditados.

Tras la investigación policial, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Leganés ha incoado diligencias previas que se seguirán por presuntos delitos de intrusismo, contra la salud pública y estafa.

Noticias relacionadas

Desde el COEM han reiterado su compromiso con la defensa de la salud pública y la seguridad de los pacientes, así como con la lucha contra el intrusismo profesional.