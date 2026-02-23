China contra Huijsen: el Real Madrid se disculpa por un post del central considerado racista por ciudadanos asiáticos

Esta vez se cambiaron los papeles, y el Real Madrid tuvo que salir al corte por Huijsen. Y es que el club blanco ha publicado este lunes un mensaje con unas disculpas atribuidas a su defensa en la red social china Weibo. Un texto que llega dos días después de la polémica por la republicación del jugador en Instagram, con un contenido que llevaba comentarios considerados ofensivos hacia los ciudadanos asiáticos.

“Pido disculpas sinceras a mis amigos chinos. Antes reenvié sin querer un contenido que incluía mensajes ofensivos. Fue totalmente involuntario y lamento el malestar causado”, dice el texto, difundido en chino en las últimas horas por el club blanco en esa plataforma.

La controversia estalló este fin de semana, cuando Huijsen, jugador neerlandés-español de 20 años, compartió una imagen que usuarios chinos calificaron de racista por aludir a la forma de los ojos de personas asiáticas.

No es el primer rifirrafe

La captura, ya eliminada de la cuenta del defensa, mostraba a una persona de origen asiático junto a dos comentarios que decían: “hasta los chinos lo llaman chino” y “le puedes vendar los ojos con hilo dental”.

El comunicado se publicó en la cuenta oficial del Real Madrid en Weibo, una red usada mayoritariamente en China, y eso ha generado críticas entre aficionados del país: algunos cuestionan el alcance de la disculpa y piden una declaración pública en plataformas internacionales o un vídeo, en vez de un texto.

No es la primera vez que el club se ve envuelto en algo parecido. En 2024, hubo otra polémica por un vídeo en el que un aficionado madridista cantaba una canción considerada vulgar antes de la final de la Champions League entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid, y que la Embajada de China en España describió como “insultante hacia China, vulgar y de mala naturaleza”.

Entonces, según un comunicado de la legación diplomática, el club expresó su rechazo a la “conducta inapropiada” del aficionado, condenó “cualquier forma de racismo y xenofobia” y lo enmarcó como un “incidente aislado” que no representaba los valores de la entidad, además de reiterar su “aprecio y respeto” hacia los aficionados chinos.