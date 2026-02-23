ARTE
Parece Grecia, pero es Madrid: este discreto edificio sorprende por su espectacular interior repleto de frescos y mosaicos
En el centro de la capital se sitúa un lugar vital para la comunidad griega ortodoxa
Madrid tiene tantas cosas que visitar que a veces se escapan lugares muy sorprendentes: calles llenas de curiosidades, esculturas y también rincones donde dejarse sorprender. Hay tantos museos, grandes avenidas, arte y cultura que la capital premia a aquellos visitantes atentos que se fijan al detalle para descubrir auténticas joyas.
Un edificio ortodoxo en el centro de Madrid
En el centro de la capital se sitúa un lugar vital para la comunidad griega ortodoxa: la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio. Está ubicada en el barrio de Hispanoamérica, en el distrito de Chamartín. Su torre campanario anticipa un interior más habitual en Grecia: frescos y mosaicos que adornan las paredes y el techo del templo que relatan escenas bíblicas con predominio de colores intensos como el carmesí, azul y oro.
Un entorno espiritual rodea al interior del templo y transporta al visitante a un lugar muy alejado de la bulliciosa capital. Llama especialmente la atención una estructura de madera tallada que separa el altar mayor del resto del templo, llamado iconostasio. Sobre ella, distintas imágenes de los episodios de la vida de Cristo y de la Virgen María, además de otros símbolos religiosos y arte sacro, reflejan la rica tradición de la Iglesia Ortodoxa.
La catedral ha adquirido importancia recientemente al ser el lugar elegido para celebrar el responso de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina doña Sofía. A lo largo del año, alberga diversas actividades religiosas, conciertos y celebraciones litúrgicas, abiertas a los miembros de la comunidad y a los interesados en la tradición ortodoxa.
Lo que tienes que saber para hacer una visita
Acceder a la catedral es completamente gratuito, pero quienes estén interesados en una visita guiada para conocer de primera mano la historia tendrán que reservar previamente por WhatsApp al número +34 913 454 085 o por correo el electrónico metropoliespo@yahoo.es con un donativo de 3 o 6 euros.
Las misas tienen lugar los domingos a la 13:00 horas y el resto de la semana abre sus puertas de martes a sábado, de 8:30 a 20:30 horas. Visitar la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, ubicada en calle de Nicaragua número 12, es sin duda una experiencia enriquecedora para quienes buscan explorar la diversidad religiosa y disfrutar de la belleza arquitectónica de este templo.
- La Diputación de Toledo reparte de forma gratuita más de 25.000 árboles y arbustos en toda la provincia
- La presa más antigua de Madrid está a poco más de una hora del centro: construida en el siglo XIX y con un sistema 'a lo romano
- Cortada casi 4 horas la Línea 6 de Metro entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica tras caer parte del techo en la catenaria
- Metro de Madrid pide civismo a los viajeros por una costumbre muy extendida: 'Viajarás con seguridad
- El Viso se rebela contra el 'Pentágono' que prepara Defensa en Madrid: 'Menoscaba las condiciones de vida de los vecinos
- El mejor colegio del mundo llega a este barrio de Madrid en 2027: ya tiene sedes en ciudades como Abu Dabi, Bangkok o Singapur
- Una joya escondida del patrimonio madrileño abre sus puertas: la Casa Palazuelo invita a conocer sus estancias en una visita guiada
- Adrián, el madrileño de 39 años que lucha por su vida en una UCI de Tailandia: su familia pide ayuda para traerle de vuelta