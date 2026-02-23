Parece Grecia, pero es Madrid: este discreto edificio sorprende por su espectacular interior repleto de frescos y mosaicos

Madrid tiene tantas cosas que visitar que a veces se escapan lugares muy sorprendentes: calles llenas de curiosidades, esculturas y también rincones donde dejarse sorprender. Hay tantos museos, grandes avenidas, arte y cultura que la capital premia a aquellos visitantes atentos que se fijan al detalle para descubrir auténticas joyas.

Un edificio ortodoxo en el centro de Madrid

En el centro de la capital se sitúa un lugar vital para la comunidad griega ortodoxa: la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio. Está ubicada en el barrio de Hispanoamérica, en el distrito de Chamartín. Su torre campanario anticipa un interior más habitual en Grecia: frescos y mosaicos que adornan las paredes y el techo del templo que relatan escenas bíblicas con predominio de colores intensos como el carmesí, azul y oro.

Así es la fachada de la catedral. / Wikipedia

Un entorno espiritual rodea al interior del templo y transporta al visitante a un lugar muy alejado de la bulliciosa capital. Llama especialmente la atención una estructura de madera tallada que separa el altar mayor del resto del templo, llamado iconostasio. Sobre ella, distintas imágenes de los episodios de la vida de Cristo y de la Virgen María, además de otros símbolos religiosos y arte sacro, reflejan la rica tradición de la Iglesia Ortodoxa.

Este es el interior de la catedral. / TripAdvisor

La catedral ha adquirido importancia recientemente al ser el lugar elegido para celebrar el responso de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina doña Sofía. A lo largo del año, alberga diversas actividades religiosas, conciertos y celebraciones litúrgicas, abiertas a los miembros de la comunidad y a los interesados en la tradición ortodoxa.

Lo que tienes que saber para hacer una visita

Acceder a la catedral es completamente gratuito, pero quienes estén interesados en una visita guiada para conocer de primera mano la historia tendrán que reservar previamente por WhatsApp al número +34 913 454 085 o por correo el electrónico metropoliespo@yahoo.es con un donativo de 3 o 6 euros.

Las misas tienen lugar los domingos a la 13:00 horas y el resto de la semana abre sus puertas de martes a sábado, de 8:30 a 20:30 horas. Visitar la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, ubicada en calle de Nicaragua número 12, es sin duda una experiencia enriquecedora para quienes buscan explorar la diversidad religiosa y disfrutar de la belleza arquitectónica de este templo.