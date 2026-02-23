Ayuso comparecerá en el Pleno de la Asamblea el 5 de marzo para explicar el cese de Viciana

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparecerá en el pleno de la Asamblea de Madrid del 5 de marzo a petición propia para dar explicaciones sobre el cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y su sustitución por Mercedes Zarzalejo. Así se ha acordado en la Junta de Portavoces de este lunes, según han confirmado a EFE fuentes parlamentarias.

Respecto al cese de Viciana se habían registrado diversas peticiones de comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista y Grupo parlamentario Popular además de la de la propia Presidencia de la Comunidad de Madrid.

El cese de Viciana ha desatado una cascada de ceses y dimisiones de figuras cercanas al exconsejero: los directores generales de Universidades, Nicolás Javier Casas, y Educación Secundaria, FP y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera; los diputados autonómicos del PP Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón; y uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, Antonio Castillo Algarra.

La nueva consejera, Mercedes Zarzalejo, empezó la legislatura como diputada del PP en la Asamblea de Madrid y fue la encargada de interrogar a Begoña Gómez en la comisión de investigación sobre su cátedra de la Universidad Complutense. En octubre de 2025 fue nombrada viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia.