TRANSPORTE
Cercanías Madrid alerta de esperas más largas este lunes: "Llega antes a Atocha y Chamartín si enlazas con AVE o Larga Distancia"
Renfe advierte de un aumento en los tiempos de espera en las estaciones de Madrid Puerta de Atocha - Almudena Grandes y Madrid Chamartín - Clara Campoamor
Las personas usuarias de Cercanías Madrid que vayan a llegar a Madrid Puerta de Atocha - Almudena Grandes o Madrid Chamartín - Clara Campoamor para coger un tren de Alta Velocidad (AVE), Larga Distancia (LD) o Media Distancia (MD) deben extremar la planificación de su desplazamiento.
Según el aviso difundido por parte de Renfe, debido a la situación actual los tiempos de espera pueden incrementarse en ambas estaciones, lo que podría provocar que algunos viajeros no lleguen a tiempo a su tren.
Ante esta circunstancia, se recomienda salir con mayor antelación de la habitual y prever posibles demoras en el acceso o tránsito por las instalaciones ferroviarias.
La recomendación afecta especialmente a quienes realicen transbordos entre servicios de Cercanías y trenes de larga y media distancia en las dos principales estaciones ferroviarias de Madrid, nodos clave del tráfico ferroviario nacional.
- Cortada casi 4 horas la Línea 6 de Metro entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica tras caer parte del techo en la catenaria
- Metro de Madrid pide civismo a los viajeros por una costumbre muy extendida: 'Viajarás con seguridad
- La artista que vive a la vista de todos: sola y encerrada en un escaparate del barrio de las Letras en Madrid
- El mejor colegio del mundo llega a este barrio de Madrid en 2027: ya tiene sedes en ciudades como Abu Dabi, Bangkok o Singapur
- El Viso se rebela contra el 'Pentágono' que prepara Defensa en Madrid: 'Menoscaba las condiciones de vida de los vecinos
- Un estudio de la Universidad de Alcalá demuestra que hace 26.000 años ya existían las redes sociales
- La Diputación de Toledo reparte de forma gratuita más de 25.000 árboles y arbustos en toda la provincia
- Toledo pone en marcha la Ordenanza de Zanja Única para coordinar obras y reducir molestias en la vía pública