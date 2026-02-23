Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ortega SmithHuijsen racismoPiso más caroMadrilucíaMercado de San MiguelEl límite de lo realPlaza Mayor de SalamancaFarruquitoLínea 6 Metro
Cercanías Madrid alerta de esperas más largas este lunes: "Llega antes a Atocha y Chamartín si enlazas con AVE o Larga Distancia"

Renfe advierte de un aumento en los tiempos de espera en las estaciones de Madrid Puerta de Atocha - Almudena Grandes y Madrid Chamartín - Clara Campoamor

Varios pasajeros en la estación de Atocha se suben a un tren AVE con destino Sevilla.

Varios pasajeros en la estación de Atocha se suben a un tren AVE con destino Sevilla. / EFE/ Kiko Huesca

Paula Correa

Madrid

Las personas usuarias de Cercanías Madrid que vayan a llegar a Madrid Puerta de Atocha - Almudena Grandes o Madrid Chamartín - Clara Campoamor para coger un tren de Alta Velocidad (AVE), Larga Distancia (LD) o Media Distancia (MD) deben extremar la planificación de su desplazamiento.

Según el aviso difundido por parte de Renfe, debido a la situación actual los tiempos de espera pueden incrementarse en ambas estaciones, lo que podría provocar que algunos viajeros no lleguen a tiempo a su tren.

Ante esta circunstancia, se recomienda salir con mayor antelación de la habitual y prever posibles demoras en el acceso o tránsito por las instalaciones ferroviarias.

Noticias relacionadas

La recomendación afecta especialmente a quienes realicen transbordos entre servicios de Cercanías y trenes de larga y media distancia en las dos principales estaciones ferroviarias de Madrid, nodos clave del tráfico ferroviario nacional.

TEMAS

