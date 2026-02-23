Dentro del piso más caro (que se sepa) de la historia de Madrid: "No existe otra casa igual en toda la ciudad"

A simple vista, la zona parece lujosa, pero la realidad es que cuesta imaginar que lo sea tanto. Es verdad que a un lado tiene el Jardín Botánico, y al otro el Parque del Retiro, y que es uno de los vecindarios de moda entre las grandes fortunas que llegan a Madrid, o las que ya están aquí. Pero mirando la fachada del edificio del barrio de Los Jerónimos que la acoge, poca gente podría adivinar que lo que hay en una de sus plantas es el piso más caro que jamás ha salido a la venta en la capital. Tal y como suena, por muy exagerado que parezca.

Como suele decirse, la belleza en su caso está, literalmente, escondida en el interior. Enorme interior, eso sí, tanto como 1.008 m², más que alguna nave industrial. Y se contabiliza literalmente en decenas de millones de euros. En concreto, 21.9, que es el precio con el que la consultora inmobiliaria Property Partner ha sacado a la venta la casa, o más bien podríamos llamarla mansión, en pleno centro de Madrid.

El Jardín Botánico a sus pies

Antiguamente fueron tres casas y ahora es solo una. Sí, toda una planta para una sola vivienda. La idea fue de un propietario anterior que compró las de sus vecinos para unirlas, lo que la hace “única, pues no existe otra igual en la ciudad”, según cuenta Felipe Reuse, director general de la consultora. Ni en tamaño, ni en precio, aunque es cierto que muchas de las operaciones de este tipo de inmuebles de lujo se hacen fuera de mercado y las cantidades no salen a la luz.

De haber alguna más cara en esas circunstancias, no será por mucho más. Basta con atravesar la puerta de entrada — cabe aclarar, si hiciera falta, que quienes lo escriben lo hacen sin opción alguna de compra y solo para ver —, para entender el porqué, al toparse de bruces con lo que la inmobiliaria califica de “área social”. O lo que es lo mismo, para entendernos, un salón de 200 metros cuadrados (medio campo de baloncesto) en el que da la sensación que ya cabrían varias casas normales, incluso podríamos decir que grandes para el común de los mortales. Y que da paso a una terraza con vistas directas al Jardín Botánico.

Lo de directas no es una forma de hablar, puesto que está justo encima de los jardines, casi como si se entuviera colgado de uno de sus árboles. A un lado de ese salón, porque hay varios y conviene especificar, está la cocina, escondida tras una puerta corredera de enormes dimensiones. Y al otro el dormitorio principial que también tiene vistas al Jardín Botánico, como no. Y eso, que ya sería una casa grande, es solo el aperitivo del resto, que es aún más. Como si fueran varias viviendas en una, todo un reto para los amantes del escondite, si es que los interesados lo fueran.

"Interés local... y extranjero"

Porque si quieres jugar a esconderte y tienes 20 millones en el banco, esta es tu casa. Y es que las puertas dan entrada a un laberinto para el que hace falta tener el don de la ubicación, al menos si eres nuevo. “Al principio casi hace falta un GPS, pero luego ya te acostumbras”, bromean mientras lo recorren los miembros de la consultora, atravesando el camino de pasillos y habitaciones donde confluyeron las tres casas y que da paso a todo lo que hay, que es casi innumerable.

El dormitorio principal de gran tamaño y asomado al Jardín Botánico y El Retiro como el resto de la vivienda, incorpora un espectacular y luminoso baño y dos vestidores de lujo. / Leopoldo Albornoz y Gastón Fernández para Property Partners

Por momentos, el recorrido porque en este caso no es ninguna exageración llamarlo así, parece interminable. Cinco habitaciones con baños en suite y todas con terraza, un despacho con biblioteca y cuadro de Gordillo incluido, un gimnasio lleno de máquinas nuevas que ya querrían en Valdebebas o en el Cerro del Espino, una cava de vinos y una habitación de servicio con su propio baño. Armarios y tocadores a tutiplén, en los que casi cabrian más habitaciones, más las cinco plazas de garaje y dos trasteros. Y eso redecorado con una inversión superior a los dos millones, en ocasiones parece el de un museo más que una casa por todas las obras de arte que alberga, también incluidas en el precio.

De estilo americano casi en su totalidad, al pedirlo así uno de sus anteriores propietarios que era de nacionalidad estadounidense y que quién sabe si llegó a verlo, la propiedad “es única por su ubicación, sus dimensiones y la calidad de sus acabados, una joya en el corazón de Madrid”, asegura. “Y que va en la dirección contraria a lo habitual, puesto que con el boom inmobiliario lo más común es que lleguen empresas de flipping, que se encargan de achicar y de comprar viviendas a reformar y sacarles rentabilidad inmediata".

Compras extranjeras

El piso es también una muestra clara, comenta Reuse, del lugar que está ganando Madrid como “segunda ciudad europea más atractiva para invertir y referente en el sector inmobiliario”. Aunque llevaba a la venta “tres meses de manera muy discreta”, el interés ha aumentado en los últimos días tras conocerse en los medios, y ya “hay procesos de oferta”, incluso dos personas que ya “han realizado una segunda visita para tomar una decisión”.

La propiedad, de más de mil metros cuadrados construidos, está en el barrio de Los Jerónimos y ofrece unas espectaculares vistas de El Retiro y del Jardín botánico. / Leopoldo Albornoz y Gastón Fernández para Property Partners

“Hay mucho cliente interesado, tanto a nivel local, con clientes que viven en las afueras de la ciudad en un chalet y quieren poder estar en la ciudad, y muchos clientes provenientes de Latinoamérica, al ser Madrid uno de sus grandes focos de interés y ser España un refugio para diversificar sus inversiones”. Aunque este caso, especial, “no está pensado para inversores, si no para un cliente final como un diplomático importante o un empresario importante...”

Eso sí, la casa más cara de la historia de Madrid no está en el barrio más caro, aunque está muy cerca. De acuerdo al Portal Estadístico del Notariado, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 se cerraron 764 compraventas en el código postal, el 28001, donde las viviendas tienen una media de 134 metros cuadrados y está metro cuadrado más caro de toda España: 11.142 euros. En el rectángulo formado por las calles Alcalá, José Ortega y Gasset, Conde de Peñalver y Paseo de Recoletos, el 69,11% fueron compradores nacionales, y el resto (30,89%) extranjeros.

De estos sorprende que hay dos nacionalidades que están muy por encima del resto a la hora de adquirir pisos de lujo. El 21% de los compradores extranjeros en el barrio de Recoletos son mexicanos y el 16,78% son estadounidenses. Es decir, entre ambas nacionalidades copan casi el 13% de las casas totales que se venden en este privilegiado distrito postal.

Aunque el precio de la vivienda sigue disparado y no se atisba el fin del crecimiento, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la compraventa de ellas ha alcanzado en 2025 la segunda cifra más alta de la serie histórica en España, con 714.237 operaciones, un 11,2% más que en 2024, dato solamente superado en 2007, año pico antes del estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria. Este dato se une al de concesión de hipotecas, que ha arrojado los números más altos en los últimos quince años.

Según el mismo organismo público, las compraventas de viviendas libres aumentaron un 12,3% en el año 2025 —que supusieron más del 93% del total de operaciones—, mientras las protegidas apenas un 1,8%. Por otro lado, las transacciones de casas de obra nueva crecieron un 16,1%, por encima de la media, aunque solo suponen una de cada cinco compraventas, mientras las de segunda mano un 10,3%.