La plaza más bonita de España fue diseñada por un arquitecto madrileño: una joya barroca con alma neoclásica y reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad

Las plazas son mucho más que un simple espacio en una ciudad. En la mayoría de los casos, estas construcciones funcionan como brújulas, como puntos de unión entre vecinos que pasean por ella, amigos que toman algo en sus terrazas o turistas que admiran su arquitectura. Y es que no es un secreto: en la plaza donde se cita la ciudad entera.

En España, el catálogo es inagotable. Desde la Plaza Real de Barcelona hasta el Obradoiro en Santiago o la Plaza de España de Sevilla, hay plazas que se recuerdan para siempre. Aun así, si hablamos de una que deslumbra nada más llegar, nos tendremos que desplazar a dos horas de Madrid para verla.

Un icono urbano en pleno corazón de la ciudad

La Plaza Mayor de Salamanca es uno de esos espacios que se entienden al instante. Está en el centro de todo y, desde hace siglos, ha sido el gran salón al aire libre de la ciudad por su presencia: una plaza monumental que figura entre las más espectaculares de Europa.

Se construyó en el siglo XVIII, entre 1729 y 1755 y, su forma, un cuadrilátero irregular, le da personalidad propia. A su alrededor, los edificios de tres plantas con soportales envuelven el conjunto por completo, creando un paseo continuo que invita a quedarse. Presidiéndola, el Ayuntamiento marca el eje visual y pone el broche al escenario.

Plaza Mayor de Salamanca / TURISMO CASTILLA Y LEÓN

Diseñado por un arquitecto madrileño

El trazado de la plaza nació en la mente de un arquitecto madrileño, Alberto de Churriguera, que fue el responsable del diseño original que acabaría dando forma a este gran salón urbano. Su propuesta no buscaba una simetría perfecta, sino un conjunto equilibrado y teatral, pensado para enmarcar la vida cotidiana bajo los soportales y realzar la monumentalidad del espacio.

Tras su muerte, el proyecto continuó en manos de Manuel de Lara Churriguera y la obra terminaría supervisada por Andrés García de Quiñones, que remató los detalles hasta completar la plaza tal y como la conocemos hoy.

La Plaza Mayor de Salamanca fue diseñada por un arquitecto madrileño / ISTOCK

Unamuno y su relación con esta plaza

El escritor y filósofo Miguel de Unamuno, el que fuera rector de la Universidad de Salamanca y destacadísima figura de la ciudad, definió la plaza de manera memorable: "Es un cuadrilátero. Irregular, pero asombrosamente armónico".

Pero, más allá de esta frase, el escritor convirtió la Plaza Mayor en una especie de termómetro emocional de Salamanca, un lugar donde mirar y entender la ciudad. Para él no era solo un conjunto de piedra y proporciones, sino un espacio humano hecho para pasear, conversar y observar cómo se mezcla la rutina con lo extraordinario.

Medallón dedicado a Unamuno en la Plaza Mayor, tallado en 1986 / SALAMANCA EN EL AYER

Patrimonio y plan perfecto para cualquier día

Además, la Plaza Mayor fue declarada Bien de Interés Cultural en 1973 y, en 1988, quedó incluida en el reconocimiento de la UNESCO al conjunto de la ciudad vieja de Salamanca como Patrimonio de la Humanidad.

Si quieres disfrutar de la Plaza Mayor de Salamanca de la mejor forma posible, has de saber que la hora óptima para ir es en el atardecer, ya que la luz del sol aporta unos tonos y colores de lo más bonitos.

Una muy buena manera de disfrutar del ambiente desenfadado de la plaza es sentándose en una de sus múltiples terrazas para probar alguna tapa. Ahora, esto no es lo único que puedes hacer aquí; a lo largo del año, la plaza acoge diversos festivales y actividades, como el cine al aire libre en verano o las ferias y mercadillos repletos de productos locales y artesanales.