Alfonso Serrano defiende la presunción de inocencia del alcalde de Móstoles ante la denuncia de acoso sexual

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha insistido este lunes en la importancia de ser "escrupulosamente respetuosos" con la presunción de inocencia ante la denuncia de acoso sexual presentada contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

Serrano realizó estas declaraciones durante un debate en el Club Siglo XXI, un día antes de que el Ayuntamiento de Móstoles celebre un Pleno extraordinario solicitado por la oposición —PSOE, Más Madrid y Vox— para abordar las acusaciones de acoso y abuso sexual contra el regidor. La oposición busca obtener explicaciones sobre la denuncia y plantear la posible dimisión del alcalde.

El número dos del PP de Madrid ha subrayado la necesidad de ser "riguroso" en cualquier caso de abuso, destacando que sería "una injusticia tratar de forma similar casos diferentes".

Serrano enfatizó que "estamos en un Estado de Derecho" y defendió la labor del PP de Madrid desde que se tuvo constancia de la denuncia, que, según él, era de carácter laboral y no sexual, asegurando que siempre se acompaña a las víctimas.

Declaraciones de Serrano sobre justicia y Estado de Derecho

Serrano reafirmó que la presunción de inocencia es un principio fundamental y que cualquier juicio público debe respetar la diferencia entre los casos. Según sus palabras: "No se puede equiparar un caso laboral con uno de acoso sexual; la justicia exige rigor y proporcionalidad."

Con estas declaraciones, Alfonso Serrano refuerza su postura de defensa del "respeto a la presunción de inocencia" y la necesidad de actuar dentro del marco legal, mientras crece la atención mediática sobre el Pleno extraordinario en Móstoles.

El debate sobre las acusaciones contra Manuel Bautista ha generado tensión política, con partidos de la oposición presionando por transparencia y rendición de cuentas.

En este contexto, Serrano (PP) se posiciona como portavoz de la defensa de los derechos legales del alcalde, recordando la importancia de separar hechos de interpretaciones mediáticas.