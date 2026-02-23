El alcalde de Móstoles envía una nueva carta al ministro de Transportes para una reunión sobre el deterioro de la C-5 de Cercanías

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha reiterado en una cuarta carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la petición de una reunión "urgente" para abordar "diversos asuntos que afectan directamente a la calidad de vida y a la seguridad de los mostoleños".

Esta misiva, a la que ha tenido acceso EFE, se produce después de que, hasta el momento, el ministro haya "ignorado" las tres cartas anteriores en las que el regidor mostoleño le solicitaba distintas reuniones para abordar asuntos como el grave deterioro de la línea C-5 de Cercanías o la gratuidad de la R-5 para los vecinos.

En la última de las cartas, la cuestión más urgente reclamada por el alcalde es "la reubicación" de las pantallas acústicas previstas en la autovía A-5 a la altura de la urbanización de Parque Coimbra y que estas respeten la zona del Parque Forestal de la Red Verde de Móstoles, una reclamación histórica de los vecinos. El Ministerio de Transportes no atendió a las distintas alegaciones presentadas por el Ayuntamiento y el 2 de diciembre de 2024 acabó desestimando el requerimiento del Ayuntamiento, quien ahora vuelve a insistir para modificar el proyecto de construcción de las pantallas ante el inicio inminente de las obras.

Por ello, el alcalde ha reclamado una reunión urgente al ministro Óscar Puente para abordar la "reconsideración" del proyecto, que "mantiene una preocupación real entre los vecinos, que temen que una actuación destinada a mejorar su calidad de vida termine generando nuevos riesgos". Además de esta cuestión, el alcalde vuelve a trasladar al ministro su preocupación por la situación existente en el entorno de la estación de Cercanías de El Soto, donde "la configuración actual de las infraestructuras ferroviarias genera problemas de accesibilidad".

También recuerda la situación en las inmediaciones de la estación de Móstoles Central, donde "los muros de cerramiento paralelos a las vías suponen un problema de seguridad para miles de usuarios que transitan diariamente por la zona", además de ser "una barrera urbana y un punto sensible desde el punto de vista de la seguridad". "A todo ello se suma el grave deterioro del servicio de la línea C-5 de Cercanías, con averías, retrasos y cancelaciones continuas que afectan diariamente a miles de vecinos que dependen de este transporte para acudir a sus puestos de trabajo, centros educativos o citas médicas", ha añadido el alcalde en su misiva.

Por último, recalca que la saturación de trenes y la falta de fiabilidad del servicio "están generando un perjuicio constante para los mostoleños, agravado además por las afecciones derivadas de las obras de soterramiento en la A-5". Precisamente para mitigar estas dificultades de movilidad, le recuerda que "el Ayuntamiento ha solicitado reiteradamente al Ministerio la gratuidad de la R-5 para los vecinos de Móstoles durante el periodo que duren las obras", planteando incluso asumir el coste del uso de esta vía si fuera necesario.

"Por todo ello, y dado que las solicitudes previas de reunión no han dado resultado, le reitero la necesidad de fijar con carácter urgente un encuentro de trabajo entre el Ministerio y este Ayuntamiento", concluye su carta el alcalde mostoleño, confiando en que puedan abrir "de manera inmediata un espacio de diálogo".