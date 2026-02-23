TRANSPORTES
Afectadas las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías Madrid por daños en Fuencarral: estos son los nuevos horarios
Debido a las fuertes rachas de viento registradas durante la pasada semana, las instalaciones sufrieron daños significativos en su cubierta
Renfe ha anunciado esta mañana a través de su página oficial de la red social 'X' que varios núcleos de su red de Cercanías en Madrid sufrirán una reestructuración temporal debido a las labores de reparación en el taller de Fuencarral. Las instalaciones, que sufrieron daños significativos en su cubierta como consecuencia de las fuertes rachas de viento registradas durante la pasada semana, requieren de una intervención técnica inmediata para garantizar la seguridad y la operatividad del mantenimiento de los trenes.
Líneas afectadas y cambios en el servicio
A partir de este lunes, 23 de febrero, Renfe aconseja a los usuarios de las siguientes líneas consultar los nuevos horarios a través de su página web oficial antes de planificar sus desplazamientos:
- Líneas C-2, C-7 y C-8: las frecuencias y tiempos de paso habituales se verán modificados, aunque según la empresa ferroviaria solo sucederá en momentos puntuales a lo largo del día.
- Servicio CIVIS: La conexión especial CIVIS entre Guadalajara y Madrid-Chamartín Clara Campoamor ha quedado completamente suspendida hasta nuevo aviso. Renfe ha explicado que se informará cuando se produzca el restablecimiento del servicio.
Un punto neurálgico para el mantenimiento de la flota
La decisión de intervenir de forma inmediata la infraestructura de Fuencarral se explica en su importancia como punto neurálgico para el mantenimiento de la flota, ya que da servicio al corredor del Henares y al norte de la región. La semana pasada, el temporal comprometió la integridad de la cubierta y su reparación limitará la capacidad de entrada y salida de unidades, obligando a reducir el número de trenes en circulación.
El nuevo 'búho' de la EMT Madrid al aeropuerto
Entre las novedades del transporte público de la capital, los 'búhos', los autobuses nocturnos de EMT Madrid, sumarán desde este lunes una nueva línea, la N-32, que conectará el intercambiador de Avenida de América con el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y que servirá como alternativa de transporte para los empleados que realizan turnos nocturnos en las instalaciones aeroportuarias, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
La N-32 entrará en funcionamiento en la noche de este lunes y tendrá el mismo sistema tarifario del resto de las líneas municipales de EMT Madrid. Operará todos los días de la semana con una frecuencia de 35 minutos de domingo a jueves y de 17-18 minutos los viernes y los sábados. La primera salida desde avenida de América está prevista a las 00:15 horas y la última a las 5:30 horas. En sentido contrario, la primera salida desde Aeropuerto T-4 está programada a las 00:10 horas y la última se producirá a las 5:25 horas.
