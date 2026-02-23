ALERTA ALIMENTARIA
Adiós a estas gominolas distribuidas en Madrid: prohíben su consumo por riesgo de asfixia
La notificación, recibida desde Países Bajos a través del sistema europeo de alertas, señala específicamente a unas chucherías provenientes de Japón
Nueva advertencia de seguridad alimentaria en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido un aviso en el que desaconseja el consumo de unas gominolas de origen japonés que se han distribuido en varias comunidades autónomas.
Según la información trasladada a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), el producto ha llegado a puntos de venta de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.
Además, el organismo advierte de que no puede descartarse que haya habido redistribución a otras zonas del país, por lo que recomienda extremar la precaución aunque no se resida en esas regiones.
Posible riesgo de asfixia
El motivo del aviso es un posible riesgo de asfixia asociado al consumo de estas chucherías. La notificación, recibida desde Países Bajos a través del sistema europeo de alertas, señala específicamente a las llamadas 'Gelatinas Hello Kitty de manzana y konjak', un producto que suele llamar la atención del público infantil. Para facilitar su localización, la AESAN detalla los principales datos del artículo:
- Se comercializa como 'Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak', bajo la marca Sanrio.
- Se presenta en una bolsa de plástico que incluye sobres individuales en su interior.
- La fecha de consumo preferente indicada es el 11/06/2026.
- El peso es de 150 gramos.
- Su conservación se realiza a temperatura ambiente.
Qué hacer si lo tienes en casa
Estas chucherías proceden de Japón, aunque han sido distribuidas en varias comunidades autónomas de España. Por ello, la AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio este producto que se abstengan de consumirlo.
En paralelo, el organismo ha comunicado el aviso a las autoridades de las comunidades autónomas mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de comprobar y acelerar la retirada del producto del mercado lo antes posible.
