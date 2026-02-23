Abascal resta importancia a la expulsión de Ortega Smith: "La portavocía de un grupo municipal en un ayuntamiento es la última de mis preocupaciones"

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha restado importancia a la situación interna del partido tras la expulsión de Javier Ortega Smith y su cese como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, asegurando que "la portavocía de un grupo municipal en un ayuntamiento de España es mi última preocupación".

Durante una visita a Arévalo (Ávila), Abascal fue preguntado por el procedimiento disciplinario abierto contra quien fuera secretario general de Vox. Ortega Smith se encuentra suspendido cautelarmente de militancia tras negarse a acatar su destitución como portavoz en el Consistorio madrileño.

El líder de Vox evitó profundizar en el conflicto y defendió que la prioridad de los partidos políticos debe estar en los ciudadanos. "Los partidos tienen que resolver los problemas de los ciudadanos y no mirarse el ombligo", afirmó.

Crisis interna en Vox por la portavocía en Madrid

La polémica se desencadenó tras la decisión de la dirección nacional de relevar a Ortega Smith de la portavocía municipal. Su negativa a aceptar el cese derivó en la apertura de un procedimiento de expulsión y en su suspensión provisional.

Con estas declaraciones, Abascal busca minimizar el impacto público de la crisis interna y centrar el discurso de Vox en la gestión política y en los problemas que afectan a los ciudadanos.