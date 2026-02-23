POLÍTICA
Abascal resta importancia a la expulsión de Ortega Smith: "La portavocía de un grupo municipal en un ayuntamiento es la última de mis preocupaciones"
El líder de Vox asegura desde Arévalo (Ávila) que la prioridad del partido son los ciudadanos y no los conflictos internos por cargos municipales
EFE
El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha restado importancia a la situación interna del partido tras la expulsión de Javier Ortega Smith y su cese como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, asegurando que "la portavocía de un grupo municipal en un ayuntamiento de España es mi última preocupación".
Durante una visita a Arévalo (Ávila), Abascal fue preguntado por el procedimiento disciplinario abierto contra quien fuera secretario general de Vox. Ortega Smith se encuentra suspendido cautelarmente de militancia tras negarse a acatar su destitución como portavoz en el Consistorio madrileño.
El líder de Vox evitó profundizar en el conflicto y defendió que la prioridad de los partidos políticos debe estar en los ciudadanos. "Los partidos tienen que resolver los problemas de los ciudadanos y no mirarse el ombligo", afirmó.
En esa línea, restó relevancia a la situación interna del partido tras la expulsión de Javier Ortega Smith y su cese como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, afirmando: "La portavocía de un grupo municipal en un ayuntamiento de España es la última de mis preocupaciones, porque no es una preocupación de los españoles", ha asegurado.
Crisis interna en Vox por la portavocía en Madrid
La polémica se desencadenó tras la decisión de la dirección nacional de relevar a Ortega Smith de la portavocía municipal. Su negativa a aceptar el cese derivó en la apertura de un procedimiento de expulsión y en su suspensión provisional.
Con estas declaraciones, Abascal busca minimizar el impacto público de la crisis interna y centrar el discurso de Vox en la gestión política y en los problemas que afectan a los ciudadanos.
