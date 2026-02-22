Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina

“Masivo, enorme, grande”. Son las palabras más repetidas por los clientes de Costco, la cadena estadounidense de supermercados que se instalará en el polígono de Bobes (Siero) tras recibir el visto bueno del Principado a través de la Ley de Proyectos Estratégicos.

“En Asturias impactará cuando abra. Es un concepto muy americano, muy diferente y, sobre todo, muy gigante. Veremos si funciona”, explica Alberto Alonso, ovetense afincado en Madrid, que se hizo socio de Costco —la cuota anual es de 36,30 euros y es condición indispensable para comprar— y que acudió al establecimiento de Las Rozas para adquirir bollería y chucherías para su boda. “Me llamó la atención que solo había cosas al por mayor. Por ejemplo, no me dejaban comprar una tableta de chocolate suelta, tenía que llevarme el paquete. Hay mucha gente comprando en familia y todo, absolutamente todo, está envasado. Había productos de todo tipo, al margen de la comida: ropa, televisiones, secadoras… ¡Incluso lingotes de oro!”, relata. Este último producto se vende en algunos centros de la cadena a precios que rondan los 40.000 euros por una pieza de 500 gramos.

María Elena Avecilla y Geral Casio, saliendo de Costco / LNE

La de Asturias será la sexta gran superficie de Costco en España. La compañía cuenta actualmente con dos tiendas en Madrid (Las Rozas y Getafe), además de establecimientos en Bilbao, Sevilla y Zaragoza. El centro de Getafe, abierto en 2015 en el polígono de Los Gavilanes, presenta grandes similitudes con el proyecto previsto en Bobes: se ubica en una amplia parcela, dispone de más de 13.800 metros cuadrados de superficie comercial, un aparcamiento con más de 800 plazas, gasolinera con 16 surtidores y oficinas dentro del propio edificio. Otra coincidencia es su proximidad a grandes plataformas logísticas, como el centro de Amazon, circunstancia que también se dará en Asturias.

La inversión en Getafe ascendió a 38 millones de euros y en su apertura contó con 270 empleados directos, cifra que hoy supera los 300. En el caso de Asturias, la compañía estima una inversión de entre 45 y 50 millones y la creación de 170 empleos en el arranque de la actividad.

Gasolina más barata y compras al por mayor

“Venimos por la calidad de algunos productos y por las ofertas”, explica María Elena Avecilla, filipina residente en Madrid y clienta habitual del centro de Getafe. “Desde Madrid tardo unos veinte minutos en coche y me compensa para ciertos productos. Además, la gasolina es más barata”. El precio del combustible es uno de los grandes atractivos para los socios: en el centro de Getafe, un litro cuesta alrededor de 1,28 euros para miembros, frente a 1,43 para clientes no asociados.

Noticias relacionadas

Adrián de Castro, en la entrada del Costco de Getafe / LNE

Simón Tee, hostelero chino jubilado residente en Getafe, coincide en ese reclamo. “Vengo por la gasolina y por las ofertas, sobre todo en pescado”, explica mientras empuja un carro medio lleno. En su última compra gastó unos 200 euros. “Sale rentable ser socio solo por la gasolina y por alguna oferta. El inconveniente es que no tiene todas las marcas”, apunta otra clienta madrileña. Adrián de Castro, que trabaja cerca del Costco de Getafe, se hizo socio “única y exclusivamente por la gasolina”. “El precio se nota”, resume.