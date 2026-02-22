Queda desierta la licitación para el Centro de Operaciones de La Elipa de la EMT

La licitación para la construcción, conservación y explotación del Centro de Operaciones de La Elipa de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha quedado desierta, según comunicó la entidad municipal. Este hecho supone un retraso en los planes de modernización y expansión de la infraestructura que gestiona la flota de autobuses urbanos de la ciudad.

El proyecto, que contaba con un presupuesto multimillonario, estaba destinado a optimizar la operativa de la EMT, incorporando nuevas tecnologías y mejorando las condiciones de trabajo para el personal. Sin embargo, ninguna de las empresas interesadas presentó ofertas que cumplieran con los requisitos técnicos y económicos establecidos en los pliegos de la licitación.

Fuentes de la EMT señalaron que la decisión de declarar desierta la convocatoria no implica el abandono del proyecto, sino que se evaluarán nuevas estrategias para atraer empresas y garantizar que la futura infraestructura cumpla con los estándares de eficiencia y sostenibilidad previstos.

Este revés se produce en un contexto de fuerte inversión en movilidad urbana en Madrid, donde la modernización de los centros de operaciones y la flota de autobuses se considera clave para mejorar el transporte público y reducir la contaminación. Ahora, las autoridades municipales deberán definir si se realiza una nueva licitación, se ajustan los requisitos del proyecto o se buscan alternativas que permitan avanzar con el centro sin comprometer la calidad ni los plazos.

El Centro de Operaciones de La Elipa es una pieza clave para la logística de la EMT, y su demora podría afectar la planificación de rutas, el mantenimiento de vehículos y la eficiencia del servicio en toda la capital.