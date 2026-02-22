Nacho Gutiérrez, CEO de Visual Link: "Madrid es una jungla de eventos"

Hoy en día la comunicación es fundamental para cualquier empresa o particular, ¿qué es lo que más tratan de potenciar en sus clientes?

A través de la comunicación les ayudamos a lograr sus objetivos y reforzar sus valores. Al final, la comunicación es una herramienta que facilita el crecimiento y consolidación de las compañías. Las acompañamos y ayudamos a definir público, mensaje, canal y código adecuados.

El mundo de los eventos está muy presente en este país, ¿qué suelen ofrecer?

Entendemos el evento como la herramienta más completa de la comunicación. Creemos que, a través de un evento, nuestro cliente va fidelizar clientes, proveedores… Al final, un evento es una experiencia que, si logra ser positiva, recordarán más que un folleto o una web. Tratamos cada evento como una película, generando emociones en el espectador y buscando el momento más adecuado para que el mensaje de nuestro cliente cale.

¿Trabajan en todo el territorio nacional?

Sí, pero también fuera de España. El privilegio de tener la sede en Madrid es que la comunicación con el resto de la península es más fácil. Además, contamos con equipo en las principales ciudades. Pero, además, hemos realizado trabajos en México, Uganda, Alemania, Italia, Francia…

Aunque ya solamente con la vida empresarial de Madrid y eventos que hay a diario, ¿entiendo que irían bien servidos?

Ojalá. Hay un antes y un después con el covid que está costando recuperar. Antes los eventos se planificaban con mucho tiempo y contaban con altos presupuestos. Sin embargo, ahora tienes la mitad de tiempo y presupuesto. Lo bueno es que la pandemia abrió nuevos caminos. Así, eventos híbridos, streaming, son ahora uno de nuestros servicios más demandados. Madrid es una jungla de eventos. Cada mañana, cada tarde de jueves, hay muchos y muy complicados. Compites en público. Y si hay fútbol estás perdido…

Ustedes también tienen material audiovisual ¿alquilan sus platós?

Tenemos espacios de grabación de audio y vídeo. Principalmente los dedicamos a la producción de podcasts. No alquilamos espacios o material. Lo que ofrecemos a nuestros clientes es hacer la producción en nuestro espacio. Estamos dentro de la M-30, con parking… Y muchas veces los entrevistados no tienen tiempo para desplazarse a grandes platós en Boadilla o Pozuelo.

Nacho Gutiérrez, CEO del estudio de comunicación Visual Link en Madrid. / Alba Vigaray

Y tienen un estudio de radio, ¿entiendo que para la producción de podcast le estarán sacando buen rédito?

Es un espacio muy versátil. Más que un estudio de radio, que lo es, es un estudio de grabación. Hacemos podcast especializados en sector inmobiliario, gobernanza de empresas familiares, formación, historia y algunos más distendidos a políticos, empresarios y celebrities…

¿Qué es lo que ofrecen en este apartado?

Ofrecemos, como en todos nuestros servicios, una producción llave en mano. Partimos de una idea, que puede partir de nuestro equipo o del cliente, y hacemos toda la producción hasta su emisión o estreno. Hacemos locución corporativa, programas de radio…

¿Ha notado el aumento de la producción de podcast desde la pandemia en adelante?

Sin duda. Desde el COVID el consumo de contenidos audiovisuales ha crecido exponencialmente. Lo que antes eran entrevistas ha evolucionado, por los hábitos de consumo, hacia el podcast. La pandemia ha democratizado la creación de contenidos. Y eso puede ser bueno o malo. Sobre todo, lo digo como padre, nuestros jóvenes han pasado de jugar a ver en redes cómo juegan otros. Y consumen contenidos muy peligrosos desde el punto de vista moral. Y de una calidad realmente mala. Técnicamente, producir está al alcance de cualquiera. Por eso creo que debemos poner el foco en la calidad, en la intención. Cualquier persona puede tener un smartphone con una cámara 4K, pero no por tener un bisturí sabes operar.

Usted tuvo que reinventarse al perder un empleo y decidió apostar por una agencia de comunicación ¿ha sido duro el camino esta década?

En realidad, no fue una pérdida de empleo sino un cambio de empleo. En una de las asignaturas de la escuela hice el plan de negocio de una empresa. Esa empresa es hoy Visual Link. En 2005 constituí la empresa y, ocho años más tarde, surgió la oportunidad de dedicarme plenamente a ella. Emprender no es sencillo. Y un empresario está continuamente emprendiendo. Es un camino de piedras, de burocracia, de puertas cerradas y, sobre todo, de mucho sacrificio personal. Renuncias a pasar tiempo con tu familia, a leerles cuentos. Y eso es complicado. Te sientes solo a pesar de estar con mucha gente. La soledad es la enfermedad más habitual en el empresario. El covid fue tremendo. También vivimos grandes momentos. Al finalizar cada evento tienes unos picos de euforia que son realmente adictivos. Y como no, son especialmente ilusionantes los nacimientos de en el equipo.

Y ahora tengo entendido que ¿ha decidido también invertir en una empresa de prensa local de su lugar de origen?

Por si no tenía poco… En realidad, es el origen de mis abuelos paternos, aunque siempre he estado muy unido a la montaña leonesa. Hace ahora un año, lanzamos Heraldo de León (heraldodeleon.es). Un medio que independiente que trata de servir de altavoz de la sociedad leonesa. Creo que es una manera de devolver a la sociedad parte de lo que hemos recibido de ella. Apostar por una tierra y su gente No es fácil, nada fácil… pero es un proyecto apasionante.