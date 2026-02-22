Este lunes, cielos despejados y temperaturas de hasta 21 grados en la Comunidad de Madrid

Este lunes se esperan en la Comunidad de Madrid cielos despejados, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento flojo variable, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El sol lucirá este lunes en la región, con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 0º C en Aranjuez y los 8º C en Navalcarnero, mientras que las máximas se situarán entre los 19º C en Madrid y los 21º C en Aranjuez y Alcalá de Henares.

Las temperaturas, en grados centígrados (ºC), previstas en algunas localidades de la región son las siguientes:

Noticias relacionadas