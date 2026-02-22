EL TIEMPO
Este lunes, cielos despejados y temperaturas de hasta 21 grados en la Comunidad de Madrid
El sol lucirá este lunes en la región, con intervalos de nubes altas y viento flojo variable
EFE
Madrid
Este lunes se esperan en la Comunidad de Madrid cielos despejados, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento flojo variable, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El sol lucirá este lunes en la región, con intervalos de nubes altas.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 0º C en Aranjuez y los 8º C en Navalcarnero, mientras que las máximas se situarán entre los 19º C en Madrid y los 21º C en Aranjuez y Alcalá de Henares.
Las temperaturas, en grados centígrados (ºC), previstas en algunas localidades de la región son las siguientes:
- Alcalá de Henares: mínimas de 2 grados y máximas de 21 grados.
- Aranjuez: mínimas de 0 grados y máximas de 21 grados.
- Collado Villalba: mínimas de 5 grados y máximas de 20 grados.
- Getafe: mínimas de 5 grados y máximas de 20 grados.
- Madrid: mínimas de 7 grados y máximas de 19 grados.
- Navalcarnero: mínimas de 8 grados y máximas de 20 grados.
