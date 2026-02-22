Las listas de espera bajan en número, pero la cirugía se atasca por encima de los 52 días

El sistema sanitario madrileño arranca 2026 con una fotografía agridulce. El volumen global de pacientes pendientes de atención especializada desciende respecto al año pasado, pero los tiempos para pasar por quirófano vuelven a tensionarse y superan nuevamente los 50 días de media.

A cierre de enero, 1.008.945 personas aguardaban una cita con el especialista, una prueba diagnóstica o una intervención en la red dependiente de la Consejería de Sanidad. Son 25.317 menos que doce meses antes, lo que supone una reducción interanual del 2,44%. La mejora se apoya, sobre todo, en el descenso de las listas de consultas externas y de pruebas diagnósticas, ambas con caídas superiores al 3% en el último año.

Sin embargo, el comportamiento mensual refleja un ligero repunte: respecto a diciembre, hay 8.284 citas más pendientes (+0,82%), lo que apunta a una estabilización de la tendencia descendente.

La lista quirúrgica crece en un año y aumenta la demora

El principal foco de presión está en la cirugía. Enero se cerró con 103.562 personas esperando una operación, un 8,76% más que al inicio de 2025, aunque ligeramente por debajo del dato de diciembre.

Más significativo es el incremento del tiempo medio de espera: 52,45 días, 3,25 más que hace un año y 2,62 más que el mes anterior. Es la primera vez desde septiembre que se rebasa la barrera de los 50 días.

La mayor parte de los pacientes -84.802, el 81,89%- se encuadra en la lista estructural, vinculada a la capacidad organizativa y de recursos. Otros 11.779 casos responden a rechazos de derivación y 6.981 a intervenciones que no pueden programarse temporalmente.

También crece el peso de las esperas largas. Más de un millar de personas superaban los seis meses en lista estructural al finalizar enero, y casi uno de cada cinco pacientes aguardaba entre tres y seis meses. Aunque la mayoría continúa concentrándose en los tramos más cortos -cerca del 37% llevaba menos de un mes-, el aumento en los intervalos superiores refleja una mayor presión asistencial.

En los casos de rechazo de derivación, la demora media se eleva hasta 130,7 días, con una veintena de pacientes esperando más de un año.

Pese a estos datos, los últimos registros comparativos del Ministerio de Sanidad -correspondientes a junio- sitúan a Madrid como la comunidad con menor demora media quirúrgica, con 49 días, frente a los 118,6 del conjunto del Sistema Nacional de Salud. La distancia es amplia respecto a Andalucía y Cataluña, que encabezan las mayores demoras.

Mejora interanual en consultas y pruebas

En consultas externas, 717.774 pacientes aguardaban una primera cita estructural. Son 26.404 menos que hace un año, aunque casi 6.000 más que en diciembre. El tiempo medio se sitúa en 69,45 días: desciende en términos interanuales, pero repunta ligeramente en el último mes.

Más de 416.000 personas superan los tres meses de espera para ver al especialista, mientras que algo más de 113.000 logran cita en menos de 30 días.

En pruebas diagnósticas y terapéuticas, la lista estructural afecta a 187.609 personas. También aquí hay mejora anual -más de 7.200 pacientes menos-, aunque con un leve incremento mensual. La demora media baja con claridad frente a enero de 2025, hasta los 56,44 días, si bien aumenta ligeramente respecto a diciembre.

Objetivo: bajar de 45 días

Para revertir la tendencia y acortar plazos, la Consejería ha activado un plan específico dotado con 215 millones de euros. La meta es reducir a la mitad los tiempos máximos de atención según prioridad clínica y situar la demora media de la actividad programada no urgente -cirugías, primeras consultas y pruebas- por debajo de los 45 días.

El inicio de año confirma así una doble dinámica: menos pacientes en espera en términos globales, pero mayores dificultades para contener los tiempos en quirófano. El desafío inmediato será consolidar la bajada en volumen sin que los plazos vuelvan a dispararse.