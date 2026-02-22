El gran desfile de Año Nuevo chino llega a Madrid: magia, color y tradición recorrerán el barrio de Usera este domingo

Sin duda, el evento más destacado de esta semana en la capital ha sido la llegada del Año Nuevo chino que este 2026 corresponde, de acuerdo a este horóscopo asiático, al Año del Caballo de Fuego. Para festejar esta importante fecha, un año más, Madrid se ha llenado de actividades y experiencias que buscan transportar a los asistentes a la mismísima China.

Entre ellas, este domingo 22 de febrero, el parque del Pradolongo servirá por primera vez de escenario para el gran desfile de Año Nuevo chino, que se celebra por undécimo año consecutivo. Esta experiencia única llenará el parque de magia y tradición de la mano de más de mil artistas, que recorrerán este espacio verde del distrito madrileño de Usera con sus deslumbrantes trajes tradicionales al ritmo de danzas folclóricas y vibrantes coreografías.

Danzas en el desfile del Año Nuevo chino en Usera / Ayuntamiento de Madrid

Personajes míticos como el Rey Mono y majestuosos caballos hinchables acompañarán a las comparsas de las asociaciones de la comunidad china, a los alumnos del Instituto Confucio de Madrid y a los escolares del distrito, que convertirán el Pradolongo en un gran escenario al aire libre, repleto de música, alegría y creatividad.

Itinerario y horario

Durante aproximadamente 2 horas y media, el público podrá disfrutar de impresionantes exhibiciones de artes escénicas y artes marciales, artistas de circo, malabaristas y del espectacular desfile de dragones y leones chinos al ritmo de tambores, gongs y platillos. Saliendo a las 12:00 horas del huerto comunitario adyacente al Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella, este escaparate de elegantes performances inspiradas en el legado de la cultura china tomará rumbo al espigón del lago.

Itinerario del Desfile a través del parque del Pradolongo con motivo del Año Nuevo Chino / Ayuntamiento de Madrid

📍El desfile iniciará desde el Vial del Huerto Comunitario Halcón Pradolongo adyacente al CEAC Maris Stella y finalizará en la explanada junto al Espigón del Parque. 🗓️ Tendrá lugar el 22 de febrero a las 12:00 de la mañana

El impresionante espectáculo final: la danza guerrera Yingge

Este original y exótico espectáculo culminará con un impresionante espectáculo final a cargo de la Escuela Superior de Wudao de Madrid y de la prestigiosa Compañía Juvenil de Yingge de Cantón, que traerá hasta Madrid la danza guerrera Yingge.

En esta danza participan 26 intérpretes, que representan a héroes legendarios inspirados en antiguas novelas clásicas chinas / Ayuntamiento de Madrid

Este espectáculo será una oportunidad única para disfrutar de la ancestral danza guerrera Yingge que, con más de 300 años de historia, es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de China. En una puesta en escena que promete estar llena de fuerza, simbolismo y tradición, la comunidad china invita a todos los madrileños a unirse en esta celebración para dar la bienvenida al nuevo año con prosperidad y fortuna.