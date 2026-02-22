OCIO
Se esperan colas kilométricas por el rizador más barato en las 91 tiendas Lidl de la Comunidad de Madrid: rebajado al 50% y reseñas positivas
El mundo de la belleza se ha visto revolucionado con estos precios: a partir de ahora puedes hacer tus propios peinados en casa con este rizador
Andrea de los Santos
Si estabas pensando en renovar tus herramientas de cabello sin dejar temblando la tarjeta, este domingo puede ser tu día. Lidl lanza un rizador cónico que ya está generando expectación antes de tocar estanterías. El motivo es claro: está rebajado al 50%, tiene formato profesional y acumula buenísimas reseñas. Traducción rápida: se esperan colas kilométricas desde primera hora... Ninguna novedad para el supermercado que cada semana trae las mejores ofertas en todos los ámbitos: decoración, prendas, electrodomésticos y hasta utensilios de belleza.
No sería la primera vez que un artículo de decoración del supermercado alemán se convierte en objeto de deseo viral. Las redes ya comentan el lanzamiento y muchos compradores habituales saben que, si esperan demasiado, pueden quedarse sin ella. Así que si llevas tiempo queriendo practicar en casa los peinados para tus eventos, conviene estar MUY atenta. Para darle un giro a tu melena sin invertir una fortuna, llega Lidl con sus increíbles ofertas.
El protagonista de esta pequeña revolución ‘beauty’ es un rizador de forma cónica, diseñado para crear ondas naturales y rizos definidos sin el efecto “tirabuzón artificial”. Este rizador permite jugar con distintos peinados en función de cómo se coloque el mechón, lo que se traduce en acabados más desenfadados y actuales. Es justo el tipo de herramienta que triunfa en redes sociales, donde el cabello con movimiento y textura es el rey de la temporada.
El rizador cónico más barato del momento está en Lidl por poco más de 10 euros
Sirve tanto para crear ondas suaves estilo “beach waves” como para marcar rizos más definidos para eventos especiales. Funciona en cabellos largos y medios, y permite adaptar el resultado según el tiempo de exposición al calor. Es, en definitiva, una herramienta pensada para experimentar en casa sin complicaciones. Pero sería una mentira decir que lo más atractivo no es su precio: con el 50% de descuento aplicado, este rizador se sitúa muy por debajo de modelos similares que encontramos en tiendas especializadas: está disponible por 10,99 euros.
Uno de los puntos que más destacan quienes ya lo han probado es su facilidad de uso. Calienta rápido, mantiene la temperatura de forma estable con una potencia de 65 W y permite trabajar el cabello en pocos minutos. Para quienes van siempre con prisa pero no quieren renunciar a un peinado pulido, esto es clave. Además, el diseño ligero facilita el manejo y evita que el brazo termine agotado tras varios mechones.
