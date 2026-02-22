Duelo de trincheras entre la sentencia o la resurrección

El Getafe y el Sevilla disputarán en el Coliseum un duelo de trincheras por la permanencia marcado por la intensidad de los equipos de José Bordalás y de Matías Almeyda, que protagonizarán un choque de pizarras con el segundo en la sombra: el técnico argentino cumplirá en el Coliseum el primero de sus siete partidos de sanción.

El Sevilla llega a la cita con el agua al cuello, a solo dos puntos del descenso que marca el Mallorca. Ganar en un estadio como el del Getafe podría iniciar el camino hacia la resurrección. Perder, podría ser su sentencia ante un rival directo por el objetivo de la permanencia con el que además tendría desventaja en los duelos directos.

El Getafe se enfrentará al Sevilla probablemente en su mejor momento de la temporada. La llegada de los refuerzos en el mercado de invierno (Martín Satriano, Sebastián Boselli, Luis Vázquez, Zaid Romero y Veljko Birmancevic) ha traído estabilidad a una plantilla mermada durante la mitad del curso por la falta de efectivos.

De los cinco, tres se han convertido en fijos para Bordalás: Satriano, Luis Vázquez y Romero. La entrada de los tres en el once del Getafe se ha traducido en cuatro encuentros consecutivos sin perder con dos victorias seguidas en las últimas jornadas. La última, frente al Villarreal, confirmó la recuperación de un grupo que hasta hace un suspiro estaba a un punto del descenso en la decimoséptima plaza.

Ya es undécimo, con cinco de ventaja sobre el Mallorca y a seis de Europa. Por eso, otra victoria antes de los encuentros casi seguidos que tendrá que disputar ante el Real Madrid y el Atlético de Madrid, será clave para generar más tranquilidad en un equipo que sabe que el choque ante el Sevilla puede marcar un punto de inflexión definitivo.

Bordalás lo afrontará con las bajas de Borja Mayoral, Davinchi, Abu Kamara y Mario Martín. Los dos primeros se encuentran en la última fase de recuperación, pero todavía necesitan algo más de tiempo para ponerse a punto.

El técnico azulón, si no hay sorpresas, mantendrá el once con el que doblegó al Villarreal. La presencia de Djené en el centro del campo y de Juan Iglesias en el lateral izquierdo, ya ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en una realidad que seguramente tenga continuidad.

El Sevilla acude a Getafe en medio de la polémica que se suscitó el pasado sábado cuando fue expulsado su entrenador, el argentino Matías Almeyda, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Alavés (1-1) y su posterior reacción ante el árbitro del encentro, el colegiado navarro Iosu Galech Apezteguía.

Por ese episodio, Almeyda ha sido castigado esta semana por el Comité de Disciplina con siete partidos de suspensión y el primero lo cumplirá en el Coliseum, donde se presenta la formación hispalense, al margen de sin su entrenador en el banquillo, a dos puntos de los puestos de descenso.

Los sevillistas llegan después de no pasar de sendos empates a uno consecutivos como local frente a dos rivales directos en la lucha por la permanencia -Girona y Alavés- y ahora se mide a otro adversario que lucha por salir de esa pelea y que tiene tres puntos más que los andaluces.

El técnico argentino, que aseguró el viernes en su comparecencia de prensa que el grupo está unido y que restó importancia a que él no esté en la banda para dirigirlo, puede contar con el defensa César Azpilicueta, que tuvo que retirarse en los primeros minutos de la segunda ante el Alavés por un golpe en la cabeza.

Ante el equipo vitoriano fueron bajas por lesión los centrales Andrés Castrín y el brasileño Marcao Teixeita y dos extremos, el suizo Rubén Vargas y el belga Adnan Januzaj, además del lateral izquierdo Joaquín Martínez 'Oso'.

De ellos trabajó con el grupo toda esta semana Januzaj, por lo que volverá a la convocatoria, algo que anunció Almeyda el viernes, mientras que Castrín fue el que se unió este mismo sábado al entrenamiento de la plantilla, pero lo hizo parcialmente, según informó el club en un comunicado, por lo que aún es precipitado que juegue en Getafe.

En la localidad madrileña también serán bajas por sanción el lateral derecho Juanlu Sánchez, que vio dos tarjetas ante el Alavés, y el centrocampista Joan Jordán, al que le mostraron la roja mientras estaba en el banquillo y ha sido castigado con dos encuentros.

Noticias relacionadas

Hasta cinco jugadores -el chileno Gabriel Suazo, el francés Lucien Agoumé, José Ángel Carmona, César Azpilicueta y el francés Tanguy Nianzou- están apercibidos de sanción por acumulación de amonestaciones, por lo que si vieran una tarjeta se perdería el derbi ante el Betis del próximo fin de semana en La Cartuja, aunque, vista la trascendencia de la cita de Getafe, parece que Almeyda no los reservará.