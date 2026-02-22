DIGITALIZACIÓN
Cursos de IA para clubes deportivos: el plan de la Comunidad de Madrid que ya mueve 2 millones
La región, a través de los fondos europeos, financia formación online en IA, ofimática o Canva para deportistas, entrenadores y personal desde los 14 años
"Con esta propuesta el Ejecutivo autonómico demuestra, una vez más, estar al lado de las pequeñas asociaciones, que necesitan apoyo para adaptarse a los nuevos retos y seguir creciendo". Así ha resumido el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, el nuevo plan de la Comunidad de Madrid para impulsar la formación tecnológica en el deporte.
La región ha destinado cerca de dos millones de euros en ayudas para que clubes y entidades deportivas formen a atletas, entrenadores, socios y personal en competencias digitales. El objetivo: mejorar la gestión, modernizar estructuras y facilitar que las organizaciones deportivas se adapten a un entorno cada vez más digital.
La convocatoria, promovida por las consejerías de Digitalización y Cultura, Turismo y Deporte, prevé la puesta en marcha de unos 40.000 cursos. Se impartirán online a través de Madrid Aula Digital y el único requisito para acceder es tener 14 años o más.
Entre los cursos más demandados están los de Inteligencia Artificial, ofimática, Canva y formaciones centradas en el uso ético de las redes sociales.
Durante una visita este domingo al Club Baloncesto Alcobendas, una de las entidades participantes, López-Valverde insistió en que la iniciativa busca "contribuir a que avancen en el ámbito digital para promover su gestión, crecimiento y modernización". Es, además, la primera vez que la Comunidad lanza una línea de subvenciones de este tipo para incentivar la capacitación tecnológica en el mundo deportivo.
La Consejería de Digitalización recibió 161 solicitudes entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del año pasado. Las ayudas están financiadas con fondos europeos Next Generation y la demanda agotó el crédito disponible.
En el caso del Club Baloncesto Alcobendas, el programa ya se ha traducido en un centenar de acciones formativas para directivos, plantilla, jugadores, socios y colaboradores. Con el apoyo económico, el club podrá cubrir gastos de gestión (licencias, material o arbitraje) y destinar otra parte a acciones de divulgación para atraer nuevos talentos.
