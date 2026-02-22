SEGURIDAD
La Comunidad de Madrid pide 1.500 guardias civiles al Gobierno: "Están creciendo los homicidios, las agresiones sexuales y el tráfico de drogas"
El consejero de Digitalización asegura que estos agentes "faltan" en la región y pide "darles medios" para desempeñar su trabajo
Europa Press
El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha reclamado este domingo a la Delegación del Gobierno 1.500 guardias civiles que "faltan" en la región y "bajar" los ratios de los tres delitos que "han aumentado" en la Comunidad tras la publicación de los datos de criminalidad, "los homicidios, las agresiones sexuales y el tráfico de drogas".
Así lo ha trasladado en un audio difundido a los medios durante su visita a la presentación del Programa regional de Capacitación Digital dirigido a asociaciones y entidades deportivas en Alcobendas, y después de que este sábado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, defendiese "el realismo" de los datos del balance de criminalidad en la región en el año 2025.
"Al final los datos son muy preocupantes y lo que tiene que hacer de alguna forma, que ya también se ha comentado, es que nos faltan 1.500 guardias civiles en la región. Tiene que potenciar darles medios, que nos estamos viendo día tras día que no tienen medios para poder desempeñar su trabajo", ha reclamado López-Valverde.
Asimismo, ha calificado de "triunfalismo" y "falta de gestión" las palabras positivas del delegado del Gobierno este sábado sobre el balance de los datos de criminalidad y ha insistido en que hay que "bajar" los ratios de los tres delitos que "están creciendo en la región, los homicidios, las agresiones sexuales y el tráfico de drogas".
Por otro lado, el consejero ha calificado de "indignante" lo que está ocurriendo en el Cuerpo Nacional de Policía tras la dimisión del director adjunto de la Policía Nacional, José Ángel González, después de renunciar a su cargo tras la querella de una agente por un delito de agresión sexual.
En este sentido, ha pedido "responsabilidades" al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
