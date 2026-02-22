El Ayuntamiento y el Museo Thyssen renuevan sus visitas gratuitas para impulsar la cultura accesible

El Ayuntamiento de Madrid y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza han decidido prolongar una de las iniciativas culturales con mejor acogida de los últimos años: las ‘Noches Thyssen con Uber’. El acuerdo permitirá que, durante 2026, el público pueda acceder gratuitamente a las exposiciones temporales del museo todos los sábados entre las 21:00 y las 23:00 horas, una franja horaria que ha demostrado ser clave para atraer nuevos perfiles de visitantes.

La propuesta no solo ha ampliado el acceso al arte, sino que ha transformado el sábado noche en una cita cultural consolidada. A lo largo de 2025, un total de 50.216 personas participaron en el programa, y más del 45% eran menores de 35 años. El dato confirma el interés de las generaciones más jóvenes por fórmulas flexibles y accesibles para acercarse a los museos, alejadas de los horarios tradicionales.

La renovación del convenio se presentó durante una visita institucional a la exposición ‘Hammershøi. El ojo que escucha’, la primera gran retrospectiva en España dedicada al pintor danés, que reúne cerca de un centenar de obras y permanecerá abierta hasta el 31 de mayo. En el recorrido participaron la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y el director gerente del museo, Evelio Acevedo.

Maíllo destacó que el Thyssen-Bornemisza es “uno de los grandes museos del mundo” y subrayó que esta colaboración representa una oportunidad estratégica para captar nuevos públicos, especialmente jóvenes y visitantes internacionales. La edil vinculó la iniciativa con la hoja de ruta municipal para reforzar la imagen de Madrid como destino cultural de calidad.

En este sentido, recordó que el museo se encuentra en el Paisaje de la Luz, reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco, un enclave que simboliza la apuesta de la ciudad por un modelo turístico basado en la excelencia cultural y el equilibrio entre visitantes y residentes.

Una programación diversa para 2026

El calendario de 2026 refuerza la diversidad temática y generacional de las exposiciones incluidas en las ‘Noches Thyssen’. Entre el 3 de marzo y el 31 de mayo se podrá visitar ‘Roman Khimei & Yarema Malashchuk. Pedagogías de guerra’, una propuesta contemporánea que reflexiona sobre los conflictos y la memoria. Más adelante, del 23 de junio al 27 de septiembre, será el turno de ‘Carmen Laffón. Temas y variaciones’, dedicada a una de las grandes figuras del arte español reciente.

El último trimestre del año mantendrá la apuesta por el diálogo entre miradas actuales y universos consagrados. Del 6 de octubre de 2026 al 3 de enero de 2027 se exhibirá ‘Seba Calfuqueo. Cautín’, y desde el 20 de octubre de 2026 hasta el 24 de enero de 2027 podrá visitarse ‘El universo freudiano de Dalí’, una muestra centrada en la relación del artista con el psicoanálisis.

Con esta renovación, el Consistorio y el Thyssen-Bornemisza refuerzan un modelo de colaboración público-privada que sitúa el acceso a la cultura en el centro de la política turística. Las ‘Noches Thyssen’ se consolidan así como una invitación abierta a descubrir el arte en un formato más cercano, flexible y adaptado a los ritmos de la ciudad.