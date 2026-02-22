FÚTBOL
Álvaro García supera al legendario Cota como jugador del Rayo Vallecano con más partidos en Primera
El extremo sevillano, fichado en 2018 desde el Cádiz, suma en total 303 partidos oficiales y 46 goles
EFE
El extremo sevillano Álvaro García disputó frente al Betis su partido 198 en Primera División, superando en uno al legendario capitán rayista Jesús Diego Cota como jugador con más encuentros en la historia del club vallecano en la máxima categoría.
Álvaro García se convirtió en el verano de 2018 en el futbolista más caro en la historia del Rayo al pagar la entidad que preside Raúl Martín Presa una cifra cercana a los cinco millones de euros por su traspaso desde el Cádiz.
Desde entonces, Álvaro García, de 33 años, suma 303 partidos oficiales con el Rayo Vallecano y 46 goles, siendo en la actualidad uno de los jugadores más utilizados por su técnico, Iñigo Pérez. De todos esos partidos, 198 son en Primera, lo que le convierte en el jugador que más veces ha vestido la camiseta franjirroja en la categoría.
A nivel general, por delante de Álvaro García solo hay seis jugadores con más encuentros oficiales en la historia del Rayo: Cota (458), Uceda (429), Míchel (425), Felines (405), Alcázar (346) y Trejo (332).
