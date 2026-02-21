Más tiempo para pujar por la finca alicantina de 1.100 hectáreas que fue del cantante madrileño Julio Iglesias

Si están interesados en pujar por la finca rústica de más de 1.100 hectáreas de la Marina Alta que en su día perteneció al empresario Enrique Ballester y al cantante Julio Iglesias, aún están a tiempo. Aunque en teoría la subasta organizada por el portal Eactivos finalizaba este viernes, los actuales propietarios de los terrenos han decidido prolongar durante seis días más -hasta el 26 de febrero- el plazo para presentar ofertas.

El motivo es poder atender todos los correos de interesados que han recibido, para poder aclarar sus dudas, según informan desde el citado portal. De momento, este viernes por la tarde la puja estaba en 320.000 euros, muy lejos de los casi 9,7 millones en que está valorada.

Los más de 11 millones de metros cuadrados con vistas espectaculares se encuentran entre los municipios de Parcent y Benigembla, y pertenecieron en su día a la promotora Coll de Rates SA, uno de los negocios inmobiliarios en los que el popular cantante se alió a principios de los años 2000 con el promotor valenciano. En concreto, la sociedad intentó promover en la zona la construcción de 1.800 chalets, pero no consiguió la necesaria recalificación de los terrenos.

Embajador

Era la época en que Julio Iglesias llegó a ser embajador de la Comunidad Valenciana, gracias a su amistad con el entonces president de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Una cercanía a la terreta que aprovechó para invertir en diversos negocios inmobiliarios, como la urbanización y el hotel de Villa Gadea, en Altea, además de otros proyectos como el que se denominó Los Puentes del Algar, donde se preveían 5.000 viviendas; y el citado PAI de Parcent, a través de Coll de Rates SA, donde el artista adquirió en septiembre de 2003 el 45 % de las acciones.

Sin embargo, el cambio de ciclo que ya se oteaba en 2007, el escándalo por los cobros del Ivex y la enorme contestación que recibieron estos proyectos -en Parcent llegó a haber manifestaciones- llevó a Julio Iglesias a desvincularse de todos estos proyectos en 2007.

Por su parte, el grupo de Ballester, acabó entrando en concurso de acreedores en 2012 y, con él, prácticamente todas sus filiales, incluida la propietaria de las 1.100 hectáreas de terreno, sobre las que llegó a haber orden de embargo de la Agencia Tributaria y de la Sareb, la sociedad que se creó para absorber los activos tóxicos de las cajas que quebraron al estallar la burbuja inmobiliaria, como la CAM.

Noticias relacionadas

El portal destaca que los terrenos se ubican en un enclave natural de alto valor paisajístico, a poca distancia de núcleos turísticos y residenciales de primer nivel como Dénia, Xàbia, Altea, Calp y Benidorm, "combinando privacidad, entorno natural y proximidad a la costa mediterránea".