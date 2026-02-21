El Sadar mide el nuevo liderato del Real Madrid

El Real Madrid, líder después de 78 días, se enfrenta a una de las salidas más complicadas del campeonato. En el Sadar le espera un Osasuna crecido, con cinco jornadas sin perder y con su delantero estrella, Ante Budimir, en estado de gracia.

Los de Álvaro Arbeloa, con la duda constante puesta en su rendimiento, recuperaron el primer puesto tras el tropiezo del Barça ante el Girona en Montilivi (2-1), estadio en el que también perdió el liderato el Real Madrid el 30 de noviembre con un empate. El conjunto blanco buscará en esta jornada 25 mantener la distancia de dos puntos con los culés.

Su visita a Osasuna se prevé complicada para los blancos, escenario en el que en la temporada pasada cosecharon un empate y Belligham fue expulsado por decirle el famoso "fuck you" al colegiado del encuentro, José Luis Munuera Montero. En esta ocasión, el inglés no estará disponible para el encuentro por lesión. Con esta ausencia, Arbeloa tuvo que reinventarse y cambiar el esquema del equipo con la incorporación de un centrocampista más, con Camavinga, Valverde, Tchouaméni y Arda Güler. Con esta formación ha conseguido tres victorias importantísimas frente al Valencia y la Real Sociedad en liga, y frente al Benfica en Champions. Todo apunta a que el técnico repetirá el 4-4-2 en tierras navarras.

En Pamplona se espera la vuelta de Kylian Mbappé al once inicial en la competición doméstica tras ser suplente en la última jornada en el Bernabéu por precaución. Con 23 goles, el máximo goleador del equipo acompañará en la delantera a un Vinícius fortalecido con cuatro goles en tres partidos, el último de ellos en Lisboa en una noche complicada para el brasileño con un nuevo episodio racista protagonizado por el futbolista argentino Gianluca Prestianni.

Enfrente tendrán al conjunto rojillo con Alessio Lisci al mando. Los navarros, décimos en la tabla, quieren mantener su buena racha con cinco partidos sin conocer la derrota -tres victorias y dos empates- para seguir acercándose a los puestos europeos.

Su principal arma es el delantero Ante Budimir, máximo goleador en la segunda vuelta junto a Kylian Mbappé, Mikel Oyarzabal y Vedat Muriqi con cinco tantos. El croata intentará superar a la defensa madridista para ampliar su cuenta goleadora y darle los tres puntos a los locales.

El Osasuna se enfrenta al Real Madrid con todos sus jugadores disponibles para el encuentro y con la confianza y la solidez que han demostrado en la competición, mucho más tratándose de El Sadar.