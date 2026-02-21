Los rectores propondrán un plan estratégico para impulsar la investigación en las universidades públicas de Madrid

Los rectores de las seis universidades públicas de Madrid -Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III- están trabajando en un ambicioso plan a largo plazo para fortalecer la investigación en sus centros. Este proyecto, que será presentado próximamente a la Comunidad de Madrid, tiene como objetivo consolidar la investigación como la principal fortaleza de las universidades públicas madrileñas, un área en la que históricamente han superado a sus contrapartes privadas.

La propuesta fue adelantada por Amaya Mendikoetxea, rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA), en una entrevista con Europa Press. Según Mendikoetxea, aunque el plan aún no está completamente definido, se busca establecer una estrategia sólida, similar a la que implementó Cataluña hace más de dos décadas, y que logró excelentes resultados en términos de producción científica y generación de conocimiento.

Uno de los principales retos que enfrentan las universidades públicas madrileñas, según Mendikoetxea, es la falta de un plan estratégico a largo plazo que impulse la investigación. Aunque se han realizado esfuerzos para mejorar la financiación, la rectora destacó que el verdadero desafío va más allá de los recursos económicos: “No hay un plan a largo plazo para mejorar la investigación, y eso es lo que queremos cambiar", señaló.

El plan, que se encuentra en fase de discusión entre las universidades, pretende identificar objetivos claros y establecer una hoja de ruta que permita a las universidades públicas de Madrid competir con otras regiones y con las universidades privadas, que cada vez ganan más terreno en el ámbito académico y de investigación.

“Queremos poner encima de la mesa un plan con objetivos de investigación, similar a lo que hizo Cataluña hace más de 20 años. Ellos han obtenido resultados excelentes, y queremos seguir su ejemplo", afirmó la presidenta de CRUMA.

Investigación como pilar fundamental

La investigación siempre ha sido uno de los puntos fuertes de las universidades públicas, pero en la actualidad se enfrenta a desafíos importantes, entre ellos, la creciente competencia de las universidades privadas y la atracción de fondos e investigadores por parte de otras regiones. Mendikoetxea subrayó que la investigación no solo debe ser vista como una actividad científica aislada, sino como una inversión en el futuro del país: "La investigación no es un gasto, es una inversión", declaró, citando las palabras de los galardonados en los recientes Premios de Investigación 2025 de la Comunidad de Madrid, que instaron a destinar más recursos al sector.

Además, la rectora destacó que algunas regiones están invirtiendo mucho más en ciencia, lo que les permite atraer a más investigadores y captar mayores fondos de investigación. “En Madrid convivimos con muchos centros de investigación y universidades privadas, que cada vez captan más recursos. Nuestro objetivo es situarnos como un referente dentro de este ecosistema", expresó Mendikoetxea.

Un proyecto de consenso

La relación entre los rectores de las universidades públicas de Madrid es descrita por Mendikoetxea como “excelente”, a pesar de las diferencias inherentes a cualquier grupo que defiende intereses comunes. “Hemos aprendido que si trabajamos juntos, trabajamos mejor y somos más fuertes. A menudo, hemos sido capaces de dejar de lado intereses particulares para centrarnos en lo que realmente importa: el beneficio común”, explicó.

Este consenso entre las universidades públicas será crucial para el éxito del plan. Trabajar de manera coordinada no solo incrementará el poder de negociación ante la Comunidad de Madrid, sino que también garantizará que los esfuerzos por mejorar la investigación se alineen y se optimicen en beneficio de todos los centros involucrados.

El futuro de la investigación universitaria en Madrid

Con la propuesta de este plan estratégico, los rectores no solo buscan mejorar la calidad de la investigación, sino también posicionar a las universidades públicas de Madrid como líderes en el ámbito científico. El reto, según Mendikoetxea, es aprovechar la “fortaleza” de la investigación en las universidades públicas y convertirla en un activo estratégico frente a los centros privados, en un contexto donde la competencia por atraer fondos y talento investigador es cada vez más intensa.

Este proyecto tiene el potencial de transformar el panorama de la investigación en las universidades madrileñas. Sin embargo, como reconoció la rectora, la implementación de una estrategia de esta envergadura tomará tiempo, y dependerá de la colaboración entre los centros académicos y el compromiso de las autoridades regionales. “El objetivo es avanzar de manera conjunta y garantizar que Madrid siga siendo un referente en investigación”, concluyó Mendikoetxea.