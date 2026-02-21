El Rayo mira a la salvación ante un Betis ilusionado por la Champions

El Betis y el Rayo Vallecano se citan en el estadio de La Cartuja con el buen sabor de sus últimos resultados, lo que para la formación sevillana supone redoblar la ilusión de entrar en puestos de la Liga de Campeones y para el conjunto madrileño mantenerse fuerte en la lucha por la permanencia.

Para este partido, el Rayo Vallecano llega a este partido recuperado anímicamente tras ganar con goleada el derbi al Atlético de Madrid y encontrar con esos tres puntos un bálsamo a unas semanas de mucho nerviosismo por la mala racha de resultados, que incluso le llevaron a caer en descenso, y por la grave situación social que se vive con la afición totalmente enfrentada al presidente Raúl Martín Presa.

Aún así, esa victoria ante el Atlético no permite al Rayo relajarse porque ha pasado la semana solo un punto por encima del descenso, por lo que este partido es vital para intentar alejarse de esa zona de peligro.

Para este partido Iñigo Pérez recupera al centrocampista senegalés Pathé Ciss y al lateral izquierdo Pep Chavarría, ausentes la pasada jornada por sanción. Los dos tienen opciones de salir de inicio aunque el buen rendimiento que ofrecieron Oscar Valentín y el uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino mantiene la incógnita sobre su presencia en el equipo titular.

En la punta de ataque lo más probable es que el técnico navarro siga apostando por Jorge de Frutos como máxima referencia ofensiva y que Sergio Camello y el brasileño Alemao esperen su oportunidad en el banquillo.

El equipo madrileño también tiene el reto de ganar en Sevilla al Betis, ya que la última vez que lo hizo en Primera fue el 25 de agosto de 2012. Desde entonces cuatro empates y cuatro derrotas.

Enfrente estará el equipo de Manuel Pellegrini, que suma tres victorias consecutivas en Liga (Valencia, Atlético de Madrid y Mallorca), recupera a dos delanteros, el colombiano Cucho Hernández y el argentino Chimy Ávila, ausentes en las anteriores jornadas por sendas lesiones musculares.

Cucho, de baja desde el pasado 10 de enero cuando lesionó ante el Oviedo, y Chimy, con molestias musculares que le han hecho perderse los dos últimos partidos, han trabajado toda la semana con normalidad, aunque es posible que los dos se queden de inicio en el banquillo y que gocen de minutos en el transcurso del encuentro para que lleguen en plenitud a la siguiente cita, también en La Cartuja en el derbi frente al Sevilla.

También es probable que no se exponga ante el Rayo el defensa argentino Valentín Gómez, aunque este sería para evitar una tarjeta amarilla con la que sumaría cinco y acarrearía sanción para la visita la semana siguiente del 'eterno rival', situación en la que está también el propio Chimy.

Tampoco jugó en las anteriores jornadas el lateral derecho Héctor Bellerín, que se ha recuperado de la dolencia en el sóleo derecho que lo tiene ausente desde mediados de enero, aunque, como en el caso de Cucho y Chimy, no se prevé su titularidad pese a que Pellegrini anunció este viernes ante los periodistas que los tres vuelven a la convocatoria.

Siguen de baja en sus procesos de rehabilitación los lesionados de larga duración Isco Alarcón, el marroquí Sofyan Amrabat y el argentino Giovani Lo Celso.

El Betis, en quinta posición con 41 puntos, cuatro menos que el Atlético y siete que el Villarreal, tras ganar los castellonenses esta semana en Valencia el partido aplazado ante el Levante (0-1), afronta un tramo del curso en el que, después de su eliminación copera, no jugará entre semana hasta el próximo 12 de marzo, fecha de la ida de los octavos de Liga Europa, por lo que es probable que Pellegrini repita el 'once' inicial que ganó en Son Moix.