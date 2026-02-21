La presa más antigua de Madrid está a poco más de una hora del centro: construida en el siglo XIX y con un sistema "a lo romano"

A poco más de una hora desde el centro de Madrid, en la Sierra de Ayllón y al noreste de la Comunidad de Madrid, se encuentra la presa más antigua de toda la red del Canal de Isabel II, el Pontón de la Oliva. Construido en el siglo XIX para abastecer de agua a la capital, hoy esta infraestructura es conocida entre los turistas y amantes del patrimonio industrial por constituir un punto de interés histórico.

La pasarela voladiza del Pontón de la Oliva discurre por la pared del cañón y hace de los acantilados un destino apropiado para aficionados a la escalada / Ayuntamiento de Garganta de los Montes

Un sistema "a lo romano"

Erigido entre 1851 y 1858, el Pontón de Oliva formaba parte de un ambicioso proyecto para llevar agua de calidad desde el río Lozoya hasta Madrid, que en ese momento tenía alrededor de 206.000 habitantes.

Para evitar que los madrileños tuvieran que depender de fuentes y aguadores para abastecerse, Juan Rafo y Juan de Ribera diseñaron un sistema "a lo romano", que consistía en un canal de 77 kilómetros y esta presa, pieza clave para retener el agua.

Fotografía de la presa del Pontón de la Oliva publicada en 1858 / Biblioteca Nacional de España

La obra fue inaugurada el 24 de junio de 1858 en un acto al que asistió la propia reina Isabel II de España, aunque su funcionamiento fue breve, ya que debido a filtraciones en su cimentación, perdió capacidad de embalse y tuvo que ceder sus funciones a otro dique cercano construido en 1860, la presa de Navarejos. Posteriormente, en 1882, fue reemplazada por el embalse de El Villar, inaugurado aguas arriba.

Ruta por el interior de sus Cárcavas y su necrópolis tardoantigua

Desde esta misma presa del Pontón de la Oliva se inicia una de las rutas preferidas por los amantes del senderismo. Enclavada en el cañón del río Lozoya y adentrándose en las Cárcavas, este itinerario destaca por su color rojizo, que le otorga un aspecto propio de otro planeta.

El camino se inicia en el margen derecho de la carretera M-134, una vez sobrepasada la población de Patones de Abajo. Si se sigue el sendero hasta el arroyo de La Lastra, por su ladera, al discurrir de las aguas, encontraremos el interior de las Cárcavas. Con un perfil de escasa altitud salvo por un pequeño repecho al inicio, esta ruta es adecuada para realizarla con tranquilidad y sin mayores requisitos que agua y unas buenas deportivas.

Las Cárcavas son zanjas, barrancos o surjos, que se han formado por la erosión hídrica en esta zona con pendiente y poca vegetación / Rutas por los Parques Nacionales

Por otro lado, podemos encontrar el yacimiento de la Dehesa de la Oliva, localizada al noreste de los dos núcleos de población de Patones (de Arriba y de Abajo). Ubicada en una elevación que forma parte de la serrezuela denominada 'Las Calerizas', el yacimiento superior de 10 hectáreas aproximadamente, albergó el núcleo urbano más antiguo, de época romana tardorrepublicana. En su asentamiento inferior, de una extensión de 20 hectáreas, se pueden observar restos de un asentamiento de la época altomedieval.

Plano general del yacimiento e itinerario de la ruta / Gacetín de Madrid

¿Es posible llegar en transporte público?

Si, aunque te llevará un poco más de tiempo. Con una duración aproximada de 2 horas y 10 minutos, el viaje comenzaría cogiendo la L-1 de metro desde Sol (11 paradas). Una vez en Plaza Castilla, desde su intercambiador, deberá cogerse el autobús 197 Madrid (Plaza de Castilla) - Torrelaguna / Uceda.

Noticias relacionadas

Tras 32 paradas y aproximadamente 1 hora y 10 minutos, en la Calle Soledad - Av. Madrid, se cogerá el último bus 193 Torrelaguna - El Atazar, que nos dejará en la carretera M.134 tras 12 paradas y aproximadamente 15 minutos.