Premio de 1.500 euros: diez chefs competirán por el mejor plato con aceite virgen extra de Madrid

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Madrid auspicia la primera edición del DESAFÍO WOOE Comunidad de Madrid, un certamen gastronómico que busca consolidar la presencia del aceite de oliva virgen extra (AOVE) madrileño en la alta cocina profesional. La cita se celebrará el 3 de marzo a las 14:00 horas en el pabellón 5 de IFEMA, dentro de la World Olive Oil Exhibition (WOOE).

Un concurso para situar el AOVE madrileño en la élite gastronómica

Este desafío reunirá a diez cocineros profesionales que competirán por el reconocimiento al mejor plato elaborado con aceite de oliva virgen extra certificado por la DOP Aceite de Madrid. El aceite deberá figurar como ingrediente principal en cada propuesta. El certamen concederá un primer premio dotado con 1.500 euros y dos menciones especiales que distinguirán la excelencia, la creatividad y la técnica aplicada al producto.

El objetivo de la iniciativa es fomentar la integración de ingredientes de proximidad en la cocina profesional y destacar la diversidad varietal y la riqueza organoléptica del AOVE madrileño, uno de los productos estratégicos de la despensa regional.

Además del aceite, el jurado valorará el uso de otros productos certificados de la Comunidad de Madrid, como los amparados por la DOP Vinos de Madrid, la IGP Carne de la Sierra de Guadarrama, el anís de Chinchón, las aceitunas de Campo Real, el ajo fino de Chinchón, mieles y fresas de producción local o alimentos ecológicos legitimados por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid (CAEM).

Con esta iniciativa, la DOP Aceite de Madrid busca reforzar su papel en la promoción del producto agroalimentario regional y favorecer la colaboración entre productores, cocineros y prescriptores gastronómicos.

Un jurado especializado y presencia destacada en la WOOE

El acto estará presentado por el chef y comunicador gastronómico Juan Pozuelo, colaborador habitual en programas culinarios de cadenas nacionales y autonómicas como Antena 3, Cuatro, 10 TV, Canal Cocina o Telemadrid.

El jurado estará integrado por María Jiménez Latorre, divulgadora culinaria y vicepresidenta de Mujeres en Gastronomía; Xandra Luque, ganadora del concurso Mejor Ensaladilla de Madrid 2022, embajadora de los Alimentos Certificados Madrileños en 2025, dietista y jefa de cocina de la Clínica Universidad de Navarra (Madrid); además de representantes de la WOOE, de la DOP Aceite de Madrid y de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid.

Durante las dos jornadas de la feria, la DOP contará con un stand propio (D07) y con presencia en la Olive Oil Bar, un espacio de cata donde se podrán conocer cinco aceites madrileños con el sello de la denominación de origen protegida.

La DOP Aceite de Madrid es la entidad encargada de proteger, certificar y promocionar el aceite de oliva virgen extra producido en la Comunidad de Madrid bajo estándares de calidad definidos.

Su labor garantiza el origen y la trazabilidad de los aceites amparados, caracterizados por su diversidad varietal, principalmente cornicabra, castellana y manzanilla cacereña, así como por un perfil sensorial equilibrado y fresco.